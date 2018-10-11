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01:17 (мск), источник: Интерфакс

Слуцкий не исключил выхода России из Совета Европы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Ранее генсек ПАСЕ заявил, что Россия будет исключена из организации, если не заплатит взносы до июня 2019 года.

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Источник: РИА "Новости"

России уже не стоит держаться за членство в Совете Европы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Говорю об этом с искренней жалостью, поскольку может быть потеряна самая широкоохватная европейская площадка», — сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Но сегодняшняя деструктивность организации и ее институтов, в первую очередь ПАСЕ, говорит о том, что, возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европе, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения.
Леонид Слуцкий
председатель комитета Госдумы по международным делам
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Так он отреагировал на высказывания генсека Совета Европы Турбьорна Ягланда, который в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации «не только может, но и будет обязан» исключить ее из списка стран-членов.

По словам Слуцкого, «это типичная для Совета Европы игра на опережение в весьма неджентльменский ситуации: Ягланд делает такие заявления как генсек, загнанный в угол». «Он человек не пророссийский и не антироссийский. Он главный чиновник в Совете Европы, которому просто не хватает финансовых средств», — считает политик.

Что касается России, продолжил глава комитета, то «мы просто устали от бесконечной русофобской истерии, устали от деструктива, дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ, которые ничего не имеют общего с духом демократии и верховенством закона». Четырехлетний кризис с ассамблеей породил ситуацию, когда делегация страны, бывшей много лет одним из основных плательщиков СЕ, не участвует в выборах судей ЕСПЧ и верховного комиссара Совета Европы по правам человека, отметил он.

«Даже если представить, что при сложившихся раскладах в ассамблее мистическим и фантастичным образом будут внесены поправки в резолюцию по докладу Петры де Суттер, исключающие санкционные нормы регламента, это может произойти уже не раньше января 2019 года», — сказал депутат.

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А значит, продолжил он, «с большой долей вероятности исключается возможность подачи заявки на участие делегации РФ в работе ПАСЕ в следующем году и, следовательно, Россия не сможет принять участие в выборах самого генсека Совета Европы».

Все это увеличивает критическую массу осознания того, что нам не стоит уже держаться за членство в Совете Европы.
Леонид Слуцкий
председатель комитета Госдумы по международным делам

10 октября «Ъ» сообщил об исключении России из Совета Европы из-за невыплаты взносов с июня 2017 года. Дефицит бюджета ПАСЕ составляет 18 млн евро.

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