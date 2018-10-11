Губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку
ЧИТА, 11 октября. /ТАСС/ — Она сообщила, что покидает пост по собственному желанию.
ЧИТА, 11 октября. /ТАСС/ — Она сообщила, что покидает пост по собственному желанию.
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила в четверг, что уходит с должности по собственному желанию. В видеообращении к жителям региона она объяснила принятое решение «внутренними мотивами» и объективными жизненными обстоятельствами.
Хочу отметить, что это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или даже злобными нападками на меня.
Жданова поблагодарила за поддержку президента, правительство РФ, своих коллег и земляков. «Спасибо, прежде всего, тем, кто подставлял плечо. Спасибо и тем, кто был по противоположную сторону и преподнес мне хорошие уроки мужества и жизненной стойкости», — добавила она, назвав работу губернатора «бесценным жизненным опытом».
«Хочу сказать, что я старалась, работала честно и с полной отдачей. Могу сказать, что положила на алтарь Отечества все, и в исторически непростых условиях Забайкалья сделала все возможное <…> Простите меня. И я прощаю всех, кому должна», — сказала Жданова.
Источник в правительстве региона ранее сообщал, что фамилию человека, который ее заменит, Жданова не назвала, сказав, что об этом будет объявлено в скором времени.
8 октября Жданова ушла в очередной отпуск. Исполняющим обязанности губернатора стал первый
Ее предшественник Константин Ильковский также покинул пост главы региона, не пробыв на нем и трех лет — он ушел в отставку в феврале 2016 года