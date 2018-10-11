Губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила в четверг, что уходит с должности по собственному желанию. В видеообращении к жителям региона она объяснила принятое решение «внутренними мотивами» и объективными жизненными обстоятельствами.

Хочу отметить, что это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или даже злобными нападками на меня. Наталья Жданова губернатор Забайкальского края

Жданова поблагодарила за поддержку президента, правительство РФ, своих коллег и земляков. «Спасибо, прежде всего, тем, кто подставлял плечо. Спасибо и тем, кто был по противоположную сторону и преподнес мне хорошие уроки мужества и жизненной стойкости», — добавила она, назвав работу губернатора «бесценным жизненным опытом».

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«Хочу сказать, что я старалась, работала честно и с полной отдачей. Могу сказать, что положила на алтарь Отечества все, и в исторически непростых условиях Забайкалья сделала все возможное <…> Простите меня. И я прощаю всех, кому должна», — сказала Жданова.

Источник в правительстве региона ранее сообщал, что фамилию человека, который ее заменит, Жданова не назвала, сказав, что об этом будет объявлено в скором времени.

8 октября Жданова ушла в очередной отпуск. Исполняющим обязанности губернатора стал первый вице-премьер региона Александр Кулаков.

Жданова стала вторым подряд губернатором Забайкальского края, который не смог проработать даже один полный срок.