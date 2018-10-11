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08:38 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку

ЧИТА, 11 октября. /ТАСС/ — Она сообщила, что покидает пост по собственному желанию.

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Источник: РИА "Новости"

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила в четверг, что уходит с должности по собственному желанию. В видеообращении к жителям региона она объяснила принятое решение «внутренними мотивами» и объективными жизненными обстоятельствами.

Хочу отметить, что это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или даже злобными нападками на меня.
Наталья Жданова
губернатор Забайкальского края

Жданова поблагодарила за поддержку президента, правительство РФ, своих коллег и земляков. «Спасибо, прежде всего, тем, кто подставлял плечо. Спасибо и тем, кто был по противоположную сторону и преподнес мне хорошие уроки мужества и жизненной стойкости», — добавила она, назвав работу губернатора «бесценным жизненным опытом».

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«Хочу сказать, что я старалась, работала честно и с полной отдачей. Могу сказать, что положила на алтарь Отечества все, и в исторически непростых условиях Забайкалья сделала все возможное <…> Простите меня. И я прощаю всех, кому должна», — сказала Жданова.

Источник в правительстве региона ранее сообщал, что фамилию человека, который ее заменит, Жданова не назвала, сказав, что об этом будет объявлено в скором времени.

8 октября Жданова ушла в очередной отпуск. Исполняющим обязанности губернатора стал первый вице-премьер региона Александр Кулаков.

Жданова стала вторым подряд губернатором Забайкальского края, который не смог проработать даже один полный срок.

Ее предшественник Константин Ильковский также покинул пост главы региона, не пробыв на нем и трех лет — он ушел в отставку в феврале 2016 года из-за срыва программы расселения аварийного жилья. Жданова на тот момент была спикером регионального парламента, ее назначили врио главы региона. Губернатором Забайкальского края она стала в сентябре 2016 года, набрав во время выборов 54% голосов избирателей.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова уходит в отставку
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08:42 (мск)© Ньюстюб
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