Власти Китая узаконили лагеря перевоспитания мусульман

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Власти Китая опубликовали документ, определяющий принципы борьбы с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), населенном мусульманами. В нем признается существование «лагерей перевоспитания», где, по данным экспертов ООН, без суда на неопределенный срок содержится до 1 млн человек. Лагеря названы «центрами профессионального обучения и повышения квалификации». Жителям региона также запрещено «вмешиваться в свадьбы, похороны и процедуру наследования других людей», «отказываться от радио и телевидения» и «распространять понятие халяль за пределы сферы еды».

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Опубликованный 9 октября документ называется «Положения о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». Он был принят на пятой сессии постоянным комитетом Собрания народных представителей СУАР XIII созыва. В нем экстремизм характеризуется как «крайнее проявление религиозных идей, бойкот (товаров, услуг и мероприятий властей региона.— “Ъ”), а также вмешательство в повседневную жизнь и общественное мнение» и «высказывания и действия, разжигающие ненависть, дискриминацию и пропагандирующие насилие путем искажение религиозных учений».

Среди описания конкретных примеров экстремизма помимо обычно понимаемых под этим вещей (принуждения других людей носить определенную одежду, соблюдать религиозные каноны и т. п. ) встречаются и довольно неожиданные. Например, жителям СУАР запрещается «вмешиваться в свадьбы и похороны других людей» (возможно, имеется в виду запрет на требование проводить их исключительно по шариату), «отказываться от радио и телевидения» и «распространять понятие халяль (дозволенного по исламским нормам.— “Ъ”) за пределы сферы еды». Запрещено также уничтожать государственные документы, валюту, флаги, фотографии китайских лидеров и препятствовать обучению детей в государственных школах. Последним пунктом значится запрет на «любые другие экстремистские действия или высказывания».

Для борьбы с этим злом власти региона будут «китаизировать религию, приспосабливать ее к нормам социалистического общества».

Ответственные чиновники будут «ежегодно отчитываться о выполнении задач по борьбе с экстремизмом», а также получать награды за особые успехи в этом деле. «Чтобы бороться с экстремизмом, необходимо четко провести границу между законной и незаконной религиозной деятельностью, нормальными обычаями и противоправным поведением», — гласит 11 статья.

Наконец, в 14 статье предлагается для искоренения экстремизма сочетать «индивидуальное образование и обучение в центрах профессионального обучения и повышения квалификации». Под этим, скорее всего, скрываются так называемые лагеря перевоспитания, существование которых китайское правительство до сих пор отрицало.

В них, по данным экспертов ООН, может содержаться до 1 млн человек, которые занимаются физическим трудом, поют патриотические песни, смотрят пропагандистские фильмы, учат китайский и читают партийную прессу.

Первая информация о лагерях стала появляться в начале 2017 года. Их создание связано с личностью назначенного в августе 2016 года главы парткома СУАР Чэнь Цюаньго, который ранее работал в другом неспокойном китайском регионе, Тибете.

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Основные заключенные подобных лагерей — уйгуры и казахи. Как сообщал ранее «Ъ» со ссылкой на знакомые с обстановкой в СУАР источники, попасть в них можно за соблюдение религиозных обрядов, слишком частое посещение мечетей, чтение запрещенной литературы, отказ от изучения китайского языка или наличие родственников, уехавших за границу, и многое другое. Документ говорит, что в «центрах профессионального обучения и повышения квалификации» необходимо сочетать «образование и наставничество, идеологическое и психологическое консультирование, коррекцию поведения, изучение государственного языка и законов».

Статья 17 документа говорит, что «центры профессионального обучения и повышения квалификации» можно создавать властям всех уровней, начиная с уездного. Своя роль в борьбе с экстремизмом есть у культурного, образовательного, судебного, правоохранительного и всех остальных ведомств региона. Департаменту здравоохранения региона, к примеру, надлежит бороться с «подрывом политики планирования рождаемости и распространением экстремизма в медицинских учреждениях».

Большой блок посвящен законодательному оформлению уже существующих практик в сфере контроля над коммуникациями жителей СУАР. Статья 28 велит телекоммуникационным компаниям «устанавливать системы мониторинга и блокирования распространения экстремистского контента в форме текста, аудио- или видеозаписей». В случае если такой контент будет обнаружен, его следует «немедленно удалить, сохранить доказательства его передачи и сообщить об этом в соответствующие органы».

Достаточно много пунктов посвящено личным отношениям между людьми. Помимо уже упоминавшегося запрета «вмешиваться в свадьбы и похороны» статья 35 дает Комсомолу КНР задачу «способствовать смешению всех этнических групп в Синьцзяне». Властям региона вменяется в обязанность «следить за законностью регистрации брака и проведения с свадеб». Семьям надлежит «уважать закон». Родителям — учить детей «уважению к науке, гражданской сознательности, сохранению межэтнического мира».

Востоковед, старший преподаватель Уральского федерального университета Дмитрий Желобов полагает, что власти КНР решили кодифицировать существовавшие в СУАР практики, потому что масштаб кампании по «перевоспитанию» стал слишком большим. «О ней стали слишком много говорить за пределами КНР, — сообщил он “Ъ”.— Внешнеполитические издержки молчания на эту тему стали слишком высоки, необходимо что-то объяснять журналистам». Он также уточнил, что, судя по объему и проработке документа, отказа от политики «перевоспитания» в ближайшее время власти КНР не планируют.