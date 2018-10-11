Власти Китая узаконили лагеря перевоспитания мусульман
Туда отправляют за «вмешательство в похороны других людей» и отказ от «радио и телевидения».
Туда отправляют за «вмешательство в похороны других людей» и отказ от «радио и телевидения».
Власти Китая опубликовали документ, определяющий принципы борьбы с экстремизмом в
Опубликованный 9 октября документ называется «Положения о борьбе с экстремизмом в
Среди описания конкретных примеров экстремизма помимо обычно понимаемых под этим вещей (принуждения других людей носить определенную одежду, соблюдать религиозные каноны
Ответственные чиновники будут «ежегодно отчитываться о выполнении задач по борьбе с экстремизмом», а также получать награды за особые успехи в этом деле. «Чтобы бороться с экстремизмом, необходимо четко провести границу между законной и незаконной религиозной деятельностью, нормальными обычаями и противоправным поведением», — гласит 11 статья.
Наконец, в 14 статье предлагается для искоренения экстремизма сочетать «индивидуальное образование и обучение в центрах профессионального обучения и повышения квалификации». Под этим, скорее всего, скрываются так называемые лагеря перевоспитания, существование которых китайское правительство до сих пор отрицало.
Первая информация о лагерях стала появляться в начале 2017 года. Их создание связано с личностью назначенного в августе 2016 года главы парткома СУАР Чэнь Цюаньго, который ранее работал в другом неспокойном китайском регионе, Тибете.
Основные заключенные подобных лагерей — уйгуры и казахи. Как сообщал ранее «Ъ» со ссылкой на знакомые с обстановкой в СУАР источники, попасть в них можно за соблюдение религиозных обрядов, слишком частое посещение мечетей, чтение запрещенной литературы, отказ от изучения китайского языка или наличие родственников, уехавших за границу, и многое другое. Документ говорит, что в «центрах профессионального обучения и повышения квалификации» необходимо сочетать «образование и наставничество, идеологическое и психологическое консультирование, коррекцию поведения, изучение государственного языка и законов».
Статья 17 документа говорит, что «центры профессионального обучения и повышения квалификации» можно создавать властям всех уровней, начиная с уездного. Своя роль в борьбе с экстремизмом есть у культурного, образовательного, судебного, правоохранительного и всех остальных ведомств региона. Департаменту здравоохранения региона, к примеру, надлежит бороться с «подрывом политики планирования рождаемости и распространением экстремизма в медицинских учреждениях».
Большой блок посвящен законодательному оформлению уже существующих практик в сфере контроля над коммуникациями жителей СУАР. Статья 28 велит телекоммуникационным компаниям «устанавливать системы мониторинга и блокирования распространения экстремистского контента в форме текста, аудио- или видеозаписей». В случае если такой контент будет обнаружен, его следует «немедленно удалить, сохранить доказательства его передачи и сообщить об этом в соответствующие органы».
Достаточно много пунктов посвящено личным отношениям между людьми. Помимо уже упоминавшегося запрета «вмешиваться в свадьбы и похороны» статья 35 дает Комсомолу КНР задачу «способствовать смешению всех этнических групп в Синьцзяне». Властям региона вменяется в обязанность «следить за законностью регистрации брака и проведения с свадеб». Семьям надлежит «уважать закон». Родителям — учить детей «уважению к науке, гражданской сознательности, сохранению межэтнического мира».
Востоковед, старший преподаватель Уральского федерального университета Дмитрий Желобов полагает, что власти КНР решили кодифицировать существовавшие в СУАР практики, потому что масштаб кампании по «перевоспитанию» стал слишком большим. «О ней стали слишком много говорить за пределами КНР, — сообщил он “Ъ”.— Внешнеполитические издержки молчания на эту тему стали слишком высоки, необходимо
Михаил Коростиков.