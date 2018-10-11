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07:43 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Забайкальского края уходит в отставку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что приняла решение покинуть свой пост, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Источник: РИА "Новости"

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — приводятся в сообщении слова Ждановой.

Жданова занимала пост губернатора края с 2016 года.

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