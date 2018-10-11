Греция пригласила к себе американских военных на фоне ссоры с Россией

В частности, он предложил создать военные объекты не только в заливе Суда, но и в районе городов Ларисса, Волос и Александруполис. «Я хочу подтвердить, что Греция считает Соединенные Штаты стратегическим партнером и союзником. Осмелюсь сказать, единственным союзником», — заявил Камменос на встрече с американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.