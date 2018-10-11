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10:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Греция пригласила к себе американских военных на фоне ссоры с Россией

Министр обороны Греции Панос Камменос призвал США расширить двустороннее сотрудничество Афин и Вашингтона в сфере безопасности и увеличить свое военное присутствие в стране. Об этом пишет газета Ekathimerini.

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Источник: AP 2018

В частности, он предложил создать военные объекты не только в заливе Суда, но и в районе городов Ларисса, Волос и Александруполис. «Я хочу подтвердить, что Греция считает Соединенные Штаты стратегическим партнером и союзником. Осмелюсь сказать, единственным союзником», — заявил Камменос на встрече с американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.

Отношения Греции и России ухудшились на фоне высылки Афинами в июле двух дипломатов. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности страны. Также МИД Греции обвинил российских коллег в «постоянном неуважении».

Москва приняла зеркальные меры, в Афинах этот шаг назвали «произвольным и мстительным».

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