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10:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Автор дуэльного кодекса отозвал его из Госдумы

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов, автор законопроекта о «Дуэльном кодексе РФ», отозвал его из Государственной думы.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки, поскольку после его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей, которые, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, будет нужно включить в первое чтение. Но если серьезно, мы свою роль сыграли — напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно», — сказал он «РИА Новости».

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«Хоть мечом, хоть дубиной, хоть голыми руками»

По словам господина Иванова, законопроект вносился «по поводу, который всем известен». Напомним, 23 августа Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о том, что новый поставщик продовольствия для личного состава Росгвардии завышает цены на продукты. 11 сентября глава ведомства Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал господина Навального на дуэль. Алексей Навальный на это не ответил — он отбывал 30 суток в изоляторе за организацию митинга. С тех пор он был арестован еще на 20 суток — господин Навальный останется под арестом до 14 октября.

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