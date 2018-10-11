Избирком Хакасии попросит суд отменить регистрацию кандидата от КПРФ

Приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии стало снятие с них Коновалова, рассказывали «Ведомостям» источники. Один из них уточнял, что прокуратура республики уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова. В документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения, объяснял собеседник.

Коновалова не за что снимать, никаких претензий к документам у избиркома не было, говорил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. По его словам, любая попытка снять Коновалова с выборов будет воспринята как дискредитация выборов.