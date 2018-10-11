Избирком Хакасии попросит суд отменить регистрацию кандидата от КПРФ

Приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии стало снятие с них Коновалова, рассказывали «Ведомостям» источники. Один из них уточнял, что прокуратура республики уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова. В документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения, объяснял собеседник.
Коновалова не за что снимать, никаких претензий к документам у избиркома не было, говорил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. По его словам, любая попытка снять Коновалова с выборов будет воспринята как дискредитация выборов.
Первый тур губернаторских выборов в Хакасии прошел в единый день голосования — 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимый процент голосов избирателей (50%), однако Коновалов был близок к должности главы республики: он получил 44,8% голосов, опередив других кандидатов. Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов. Сначала отказался от участия глава республики Виктор Зимин (он в первом туре набрал 32,42%), а затем и заменивший его во втором туре эсер Андрей Филягин. На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Администрация президента рассчитывает, что-либо с выборов снимутся все кандидаты, либо Коновалов останется один и не наберет необходимые в таком случае 50% плюс 1 голос, поясняли «Ведомостям» сразу после снятия Зимина собеседники, близкие к администрации.