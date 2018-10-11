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15:20 (мск), источник: Ведомости

Избирком Хакасии попросит суд отменить регистрацию кандидата от КПРФ

Избирательная комиссия Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию на выборах главы республики кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом заявил на заседании комиссии председатель регионального избиркома Александр Чуманин, сообщает ТАСС. Чуманин отметил, что избирком решил согласиться с представлением прокуратуры.

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Источник: Reuters

Приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии стало снятие с них Коновалова, рассказывали «Ведомостям» источники. Один из них уточнял, что прокуратура республики уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова. В документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения, объяснял собеседник.

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Коновалова не за что снимать, никаких претензий к документам у избиркома не было, говорил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. По его словам, любая попытка снять Коновалова с выборов будет воспринята как дискредитация выборов.

Первый тур губернаторских выборов в Хакасии прошел в единый день голосования — 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимый процент голосов избирателей (50%), однако Коновалов был близок к должности главы республики: он получил 44,8% голосов, опередив других кандидатов. Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов. Сначала отказался от участия глава республики Виктор Зимин (он в первом туре набрал 32,42%), а затем и заменивший его во втором туре эсер Андрей Филягин. На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Администрация президента рассчитывает, что-либо с выборов снимутся все кандидаты, либо Коновалов останется один и не наберет необходимые в таком случае 50% плюс 1 голос, поясняли «Ведомостям» сразу после снятия Зимина собеседники, близкие к администрации.

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