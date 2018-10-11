«Через интернет-ресурсы идут ПТУшные “вбросы”, которые уводят внимание от того, что на самом деле произошло в Солсбери»
Мария Захарова в интервью «Ъ FM» — об обвинениях России в шпионаже.
Мария Захарова в интервью «Ъ FM» — об обвинениях России в шпионаже.
Мария Захарова впервые прокомментировала расследование Bellingcat о настоящих именах Петрова и Боширова. В эксклюзивном интервью «Коммерсантъ FM» официальный представитель МИД рассказала, в чьих интересах действуют Bellingcat, а также почему сразу несколько государств обвинили Россию в кибератаках.
— Как вы относитесь к расследованию журналистов о фигурантах «дела Скрипалей»?
— Нет никаких расследований ни Bellingcat, ни, тем более, аффилированных с ним структур. Есть использование технологических возможностей
А Скрипали появились совершенно внезапно без
В МИД, как и сообществе, в
Вместо этого идут через эти
интернет-ресурсыПТУшные «вбросы», которые совершенно уводят в сторону внимание от того, а что на самом деле произошло в Солсбери.
А суть состоит в том, что у нас есть виртуальные подозреваемые. Почему виртуальные? Потому что нет никаких обвинений, которые бы основывались на доказательстве. И при этом нет никакой информации о том, что конкретно произошло в Солсбери, и что конкретно происходит сейчас со Скрипалями, и, вообще, где эти люди.
Буквально на днях был целый залп заявлений целого ряда стран — Великобритания, Австралия, США, конечно, Нидерланды — в которых Россию обвинили в кибератаках по всему миру. Вдруг в один день этот залп произошел.
Если разбираться по сути, что происходит и почему это все происходит сейчас, то есть банальные и очень простые ответы.
Что касается Нидерландов и всей истории полугодовой давности, то это уже даже не смешно.
Люди занимаются технической поддержкой функционирования загранучреждения. Абсолютно рутинную деятельность превратили через полгода в некую шпиономанию, выдавая за
какое-тохакерство, кибератаки и так далее.
Следующее: сразу же пошел залп обвинений России в кибератаках. Почему? Потому что Россия внесла на рассмотрение коллег и партнеров проект свода правил поведения в киберсреде для того, чтобы унифицировать и прийти к
Ранее расследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовали детали биографии Александра Мишкина. По данным журналистов, именно он скрывался под именем Александра Петрова — второго подозреваемого в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Беседовал Глеб Силко.