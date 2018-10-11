Госдума приняла закон о сохранении льгот для предпенсионеров

Источник: РИА Новости

Документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, сохраняет право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении нынешнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Данные льготы будут предоставляться «не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста, то есть того, который будет действовать на 31 декабря 2018 года», пояснила на пленарном заседании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы, 3 октября его одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения Путина и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Законопроект разработан в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий гражданам в связи с предстоящим поэтапным повышением пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию. Изменения вносятся в целях недопущения ухудшения положения физических лиц, в отношение которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, отмечала Голикова.

Сейчас по общим правилам женщины выходят на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60 лет. В сентябре Госдума приняла закон о поэтапном повышении, начиная с 2019 года, пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Первоначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако Путин предложил повысить его менее радикально — лишь до 60 лет, а также сохранить льготы в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).