Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
Мечта дачника - авто для 72 листов фанеры и досок любой длины
Опасные мифы о шизофрении, в которые нельзя верить
"Как не стыдно!": реакция отца Мамаева на расторжение контракта
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
ЕС обвинил Киев в катастрофе на складе боеприпасов
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
От Безруковой до Гришаевой: звезды на премьере мелодрамы
Пожертвование депутата Терешковой возмутило Сеть - СМИ
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Кокорин впервые прокомментировал драки со своим участием
Отец Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве
И тут Кокорин с Мамаевым: Шнуров выложил фото с фингалом
Тюремные: Эксперт по тату о теле Мамаева
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Пять любопытных фактов о подъездах
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
15:40 (мск), источник: Ведомости

Второй за день губернатор ушел в отставку

Об уходе с должности объявил губернатор Курской области Александр Михайлов. Ранее о своей отставке сообщила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Наверх
Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — говорится в заявлении.

10 октября Михайлов подписал постановление о «дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий». Документ опубликован на сайте региональной администрации. По нему уходящему с поста главе области, если он занимал должность два и более сроков подряд, получил госнаграды и достиг пенсионного возраста, на три года предоставляется:

возможность два раза в год ездить в Москву и обратно с женой на поезде или самолете; беспрепятственный вход в здание администрации области; внеочередной прием у действующего губернатора региона; «осуществление расходов, связанных с погребением». Также на один год у него сохраняется пост охраны по месту постоянного проживания в Курской области.

Михайлову 67 лет. Он был избран главой региона в 2000 г., в 2005 г. — переизбран. В 2010 г. по предложению Дмитрия Медведева, занимавшему тогда пост президента, областная дума в третий раз наделила его полномочями губернатора. В 2014 г. Михайлов досрочно прекратил полномочия и стал врио главы области, а в сентябре того же года был переизбран.

Новость
Путин открыл новый сезон губернаторских отставок

5 октября РБК со ссылкой на источники писал, что врио губернатора Курской области станет заместитель министра строительства Андрей Чибис. Этот выбор один из собеседников издания связывал с тем, что Чибис — человек со способностями к управлению и успешный участник президентской учебной программы «школа губернаторов». «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — отметил другой собеседник РБК.

Ранее 11 октября о своей отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Она отметила, что это решение «никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано с критикой и нападками». По ее словам, оно обусловлено «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».

Губернатор Забайкалья объяснила свое решение об отставке
Во время загрузки произошла ошибка.
13:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«В России увольняются губернаторы»
 При запуске «Союза МС-10» произошла авария
Почему дело Кокорина и Мамаева не спускают на тормозах
Что известно об аварии «Союза» с экипажем. Главное
В сети появилось фото Кокорина в наручниках
Азиатские биржи рухнули вслед за американскими
Почему у ателье и обувных мастерских растет число клиентов
Открыта самая длинная в мире авиалиния
Миллиардеры в бегах: чем занимаются бывшие банкиры-аферисты
Спорт
Кокорин и Мамаев свалили вину на пиво и раскаялись Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что не употребляли крепкий алкоголь и наркотики перед тем как устроили несколько драк в Москве
Hi-Tech
Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp Атака могла осуществляться через видеозвонки.
Авто
Новая Lada — повышенная проходимость и брутальный стиль В Тольятти стартовало серийное производство кроссоверов Lada XRAY Cross, которые АВТОВАЗ называет «флагманской моделью семейства XRAY»
Кино
Ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева стала актрисой Свою первую роль популярная телеведущая исполнила в комедии «Бабушка легкого поведения 2»
Недвижимость
Что обсуждают на форумах обманутые дольщики
Пять любопытных фактов о подъездах
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Дети
8 звезд, которые выросли в приемных семьях Рассказываем о знаменитостях, от которых отказались кровные родители. Однако полученное в приемных семьях воспитание помогло им много добиться в жизни.
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь