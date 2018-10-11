Второй за день губернатор ушел в отставку
Об уходе с должности объявил губернатор Курской области Александр Михайлов. Ранее о своей отставке сообщила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.
Об уходе с должности объявил губернатор Курской области Александр Михайлов. Ранее о своей отставке сообщила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.
Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — говорится в заявлении.
10 октября Михайлов подписал постановление о «дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий». Документ опубликован на сайте региональной администрации. По нему уходящему с поста главе области, если он занимал должность два и более сроков подряд, получил госнаграды и достиг пенсионного возраста, на три года предоставляется:
Михайлову 67 лет. Он был избран главой региона в 2000 г., в 2005 г. — переизбран. В 2010 г. по предложению Дмитрия Медведева, занимавшему тогда пост президента, областная дума в третий раз наделила его полномочями губернатора. В 2014 г. Михайлов досрочно прекратил полномочия и стал врио главы области, а в сентябре того же года был переизбран.
5 октября РБК со ссылкой на источники писал, что врио губернатора Курской области станет заместитель министра строительства Андрей Чибис. Этот выбор один из собеседников издания связывал с тем, что Чибис — человек со способностями к управлению и успешный участник президентской учебной программы «школа губернаторов». «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — отметил другой собеседник РБК.
Ранее 11 октября о своей отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Она отметила, что это решение «никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано с критикой и нападками». По ее словам, оно обусловлено «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».