Второй за день губернатор ушел в отставку

Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — говорится в заявлении.

10 октября Михайлов подписал постановление о «дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий». Документ опубликован на сайте региональной администрации. По нему уходящему с поста главе области, если он занимал должность два и более сроков подряд, получил госнаграды и достиг пенсионного возраста, на три года предоставляется:

возможность два раза в год ездить в Москву и обратно с женой на поезде или самолете; беспрепятственный вход в здание администрации области; внеочередной прием у действующего губернатора региона; «осуществление расходов, связанных с погребением». Также на один год у него сохраняется пост охраны по месту постоянного проживания в Курской области.

Михайлову 67 лет. Он был избран главой региона в 2000 г., в 2005 г. — переизбран. В 2010 г. по предложению Дмитрия Медведева, занимавшему тогда пост президента, областная дума в третий раз наделила его полномочями губернатора. В 2014 г. Михайлов досрочно прекратил полномочия и стал врио главы области, а в сентябре того же года был переизбран.

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5 октября РБК со ссылкой на источники писал, что врио губернатора Курской области станет заместитель министра строительства Андрей Чибис. Этот выбор один из собеседников издания связывал с тем, что Чибис — человек со способностями к управлению и успешный участник президентской учебной программы «школа губернаторов». «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — отметил другой собеседник РБК.