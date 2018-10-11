Глава Башкирии Рустэм Хамитов попросил об отставке
Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, сообщает ТАСС.
Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, сообщает ТАСС.
Рустэм Хамитов занимал свою должность с 2010 года. Он был переизбран в 2014 году.
«Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность», — заявил Рустэм Хамитов.
По его словам, «руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности». Он отметил, что чиновники должны уходить достойно.