Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Бесплодие сокращает жизнь мужчин
"Тебя за считанные часы найдут": видео чеченца возмутило Кадырова
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Жена Мамаева высказалась о пьяной драке мужа с чиновниками
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Диабет начинается за 20 лет до диагноза
Не откладывать жизнь на потом: 6 советов
Победила зависимость, но умирает от рака: История топ-модели
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Девушка перекрыла МКАД: из-за нее задержались несколько "скорых"
24-летний певец арендовал дом за 6 млн руб в месяц
И тут Кокорин с Мамаевым: Шнуров выложил фото с фингалом
Тюремные: Эксперт по тату о теле Мамаева
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Пять любопытных фактов о подъездах
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
17:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Башкирии Рустэм Хамитов попросил об отставке

Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, сообщает ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Рустэм Хамитов занимал свою должность с 2010 года. Он был переизбран в 2014 году.

«Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность», — заявил Рустэм Хамитов.

По его словам, «руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности». Он отметил, что чиновники должны уходить достойно.

Следите за развитием темы«В России увольняются губернаторы»
 Как захватить страну без войны и революции
«Люди — это очень красивые животные»
Что известно об аварии «Союза» с экипажем. Главное
Задержаны дизайнеры салонов президентских бортов
Нурмагомедов угрожает уйти из UFC
В сети появилось фото Кокорина в наручниках
Алина Кабаева успешно защитила диссертацию в Петербурге
Губернатор Курской области подал в отставку после 18 лет работы
Азиатские биржи рухнули вслед за американскими
Спорт
Кокорин и Мамаев свалили вину на пиво и раскаялись Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что не употребляли крепкий алкоголь и наркотики перед тем как устроили несколько драк в Москве
Hi-Tech
Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp Атака могла осуществляться через видеозвонки.
Авто
Новая Lada — повышенная проходимость и брутальный стиль В Тольятти стартовало серийное производство кроссоверов Lada XRAY Cross, которые АВТОВАЗ называет «флагманской моделью семейства XRAY»
Кино
Ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева стала актрисой Свою первую роль популярная телеведущая исполнила в комедии «Бабушка легкого поведения 2»
Недвижимость
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Дети
8 звезд, которые выросли в приемных семьях Рассказываем о знаменитостях, от которых отказались кровные родители. Однако полученное в приемных семьях воспитание помогло им много добиться в жизни.
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь