Глава Башкирии Рустэм Хамитов попросил об отставке

Источник: РИА "Новости"

Рустэм Хамитов занимал свою должность с 2010 года. Он был переизбран в 2014 году.

«Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность», — заявил Рустэм Хамитов.