Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинская делегация обеспечила России победу в ПАСЕ
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Лариса Гузеева умилила сеть снимком дочки и мамы
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Жена Мамаева высказалась о пьяной драке мужа с чиновниками
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
5 признаков того, что еда вам вредит
Что будет, если завязать с алкоголем на месяц: эксперимент
Бывший зэк сказал о тюремной судьбе Кокорина и Мамаева
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Все блондинки Шнурова: на ком женится певец
Шнуров дня: 19 маек-алкоголичек альфа-самца
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Россия показала «невидимые» бомбы в действии
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Фоторепортажи
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
8Нидерланды выслали четверых россиян
18:59 (мск), источник: РИА Новости

Главы трех российских регионов ушли в отставку

Главы трех субъектов Федерации подали сегодня в отставку по собственному желанию.

Наверх
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По предварительной информации, выборы новых руководителей регионов должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Забайкальский край

Читайте также
Биография Натальи Ждановой

Утром по московскому времени новость об отставке главы Забайкальского края Натальи Ждановой пришла от ее пресс-службы. По словам собеседника агентства, заявление она написала в связи с изменившимися обстоятельствами.

Жданова была первой женщиной-губернатором в Сибири, она возглавляла край с 2016 года.

Позднее пресс-служба распространила заявление самой экс-губернатора, в котором она призвала не связывать свое решение с какими-либо слухами и критикой.

«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — говорится в заявлении.

Пока обязанности губернатора исполняет первый заместитель главы краевого правительства Александр Кулаков.

Курская область

Затем известие об отставке руководителя региона пришло из Курской области, где подал в отставку губернатор Александр Михайлов. Он руководил субъектом с 2000 года.

Читайте также
Курский губернатор установил себе допгарантии после прекращения полномочий

В сообщении, опубликованном на сайте областной администрации, говорится, что «Михайлов объявил о досрочном сложении своих полномочий».

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — приводятся в сообщении слова Михайлова.

Накануне теперь уже бывший губернатор подписал постановление о дополнительных гарантиях главе региона после прекращения его полномочий.

Так, предполагается, что экс-губернатору будет предоставлено автотранспортное обслуживание, будут оплачиваться две поездки в год в Москву вместе с супругой поездом или самолетом, также ему будет открыт доступ в здание администрации и гарантирован внеочередной прием у главы региона.

Помимо этого, в течение года после отставки у дома экс-чиновника сохраняется пост охраны.

Республика Башкортостан

Вечером стало известно об отставке главы Башкирии. Рустэм Хамитов, работавший на этом посту с 2010 года, обратился к жителям республики и объявил о досрочном сложении своих полномочий.

«Завершается моя работа в должности главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку», — говорится в стенограмме заявления Хамитова, опубликованной на сайте главы республики.

Экс-руководитель региона подчеркнул, что не будет участвовать в следующих выборах в 2019 году, хотя и имеет такую возможность по закону.

«По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», — пояснил свое решение Хамитов.

 Россия отомстила прибалтам: их главный товар уже ничего не стоит
За секунды выдергивает кабину с экипажем: как спасают космонавтов
Что известно об аварии «Союза» с экипажем. Главное
Константинополь снял анафему с главы украинской церкви Филарета
Задержаны дизайнеры салонов президентских бортов
В сети появилось фото Кокорина в наручниках
Банкротства пришли в средний класс россиян
Нурмагомедов угрожает уйти из UFC
Алина Кабаева успешно защитила диссертацию в Петербурге
Спорт
Что известно из первых интервью Мамаева и Кокорина Один из них считает, что ситуацию «раздули»
Hi-Tech
Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp Атака могла осуществляться через видеозвонки.
Авто
Новая Lada — повышенная проходимость и брутальный стиль В Тольятти стартовало серийное производство кроссоверов Lada XRAY Cross, которые АВТОВАЗ называет «флагманской моделью семейства XRAY»
Кино
От Ходченковой до Летучей: звезды на показе фильма «Дикая жизнь» Знаменитости посетили премьеру фильма с Джейком Джилленхоллом, которая открыла Недели каннского кино в Москве
Недвижимость
Что обсуждают на форумах обманутые дольщики
Пять любопытных фактов о подъездах
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Дети
8 звезд, которые выросли в приемных семьях Рассказываем о знаменитостях, от которых отказались кровные родители. Однако полученное в приемных семьях воспитание помогло им много добиться в жизни.
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь