Главы трех российских регионов ушли в отставку
Главы трех субъектов Федерации подали сегодня в отставку по собственному желанию.
Главы трех субъектов Федерации подали сегодня в отставку по собственному желанию.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По предварительной информации, выборы новых руководителей регионов должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Забайкальский край
Утром по московскому времени новость об отставке главы Забайкальского края Натальи Ждановой пришла от ее
Жданова была первой
Позднее
«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — говорится в заявлении.
Пока обязанности губернатора исполняет первый заместитель главы краевого правительства Александр Кулаков.
Курская область
Затем известие об отставке руководителя региона пришло из Курской области, где подал в отставку губернатор Александр Михайлов. Он руководил субъектом с 2000 года.
В сообщении, опубликованном на сайте областной администрации, говорится, что «Михайлов объявил о досрочном сложении своих полномочий».
«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — приводятся в сообщении слова Михайлова.
Накануне теперь уже бывший губернатор подписал постановление о дополнительных гарантиях главе региона после прекращения его полномочий.
Так, предполагается, что
Помимо этого, в течение года после отставки у дома
Республика Башкортостан
Вечером стало известно об отставке главы Башкирии. Рустэм Хамитов, работавший на этом посту с 2010 года, обратился к жителям республики и объявил о досрочном сложении своих полномочий.
«Завершается моя работа в должности главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку», — говорится в стенограмме заявления Хамитова, опубликованной на сайте главы республики.
«По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», — пояснил свое решение Хамитов.