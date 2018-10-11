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20:58 (мск), источник: РИА Новости

Путин назначил врио глав Курской области и Башкирии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими указами назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

«Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии», — сказал он.

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