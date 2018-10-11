Путин назначил врио глав Курской области и Башкирии
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими указами назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии, сообщил
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими указами назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии, сообщил
«Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии», — сказал он.