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06:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия прекратит поставки в Белоруссию бензина, дизеля и мазута

Глава Минэнергетики Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять Белоруссии бензин, дизель и мазут в период с ноября 2018 года до конца 2019 года. «В индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели», — сказал министр журналистам (цитата по ТАСС).

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Господин Новак добавил, что поставки некоторых нефтепродуктов будут сохранены. «Он (протокол к соглашению. — “Ъ”) также предусматривает частичные поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Белоруссии: лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция не нефтеперерабатывающих, а нефтехимических заводов», — рассказал глава министерства. Индикативные балансы были согласованы 10 октября.

Ранее Александр Новак заявлял, что считает нецелесообразным беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию. По словам главы Минэнергетики, республика полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти.

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