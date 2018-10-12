Россия прекратит поставки в Белоруссию бензина, дизеля и мазута

Господин Новак добавил, что поставки некоторых нефтепродуктов будут сохранены. «Он (протокол к соглашению. — “Ъ”) также предусматривает частичные поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Белоруссии: лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция не нефтеперерабатывающих, а нефтехимических заводов», — рассказал глава министерства. Индикативные балансы были согласованы 10 октября.