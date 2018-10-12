Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США и Израиль раскрыли обман России в Сирии - СМИ
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
У трети актеров фильмов для взрослых импотенция
Министр ушла в отставку после 26 загранпоездок за два года
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Кадыров: У тебя есть всего несколько часов, чтобы приехать
Лукашенко заговорил о подготовке к войне
Диабет начинается за 20 лет до диагноза
Не откладывать жизнь на потом: 6 советов
Бывший зэк сказал о тюремной судьбе Кокорина и Мамаева
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
"Тебя за считанные часы найдут": видео чеченца возмутило Кадырова
Реакция Мамаева на вопрос, признает ли он вину
В Тульской области в поле гниют 330 редких машин (фото)
КАМАЗ обрушил мост на поезд (видео)
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Пять любопытных фактов о подъездах
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
8Нидерланды выслали четверых россиян
06:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Жителям Донбасса упрощают правила пребывания в РФ

МВД России разработало проект постановления правительства, по которому срок безвизового непрерывного нахождения в РФ «граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей» будет увеличен вдвое: с 90 суток до 180.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как следует из пояснительной записки к проекту, это «облегчит положение русскоязычных соотечественников, прибывших в РФ из зоны вооруженного конфликта на Донбассе, лишившихся в результате конфликта средств к существованию, а нередко и места жительства».

Всего в период с 1 апреля 2014 года по 17 июля 2018 года на территорию РФ «прибыло и не убыло» 996,4 тыс. граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей, следует из данных МВД.

Установить льготный режим для приезжающих с территории Донбасса правительству рекомендовали участники парламентских слушаний по вопросам миграционной политики в апреле. Для граждан других иностранных государств (в том числе, граждан государств-членов договора о Евразийском экономическом союзе) действует «международная норма» о беспрерывном проживании в течение 90 дней.

Однако он, согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», может быть увеличен «в целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства».

Лада Шамардина

СКР возбудил дело по факту обстрела донбассцев с беспилотника
Во время загрузки произошла ошибка.
25 сентября© Ньюстюб
 Главное об аварии на российском космическом корабле
Образование в России больше никогда не будет прежним
СМИ назвали причину крушения ракеты «Союз-ФГ»
Бросивший банку в автобусе чеченец будет работать дворником
Задержаны дизайнеры салонов президентских бортов
Министр поведал о преимуществах жизни на прожиточный минимум
Обвиняемая в краже миллионов чиновница Камчатки ушла на пенсию
Валютный гамбит: дедолларизация экономики началась
Азиатские биржи рухнули вслед за американскими
Спорт
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина? Рассказываем о будущем футболистов, которые в четверг по постановлению Тверского районного суда Москвы заключены под стражу до 8 декабря этого года
Hi-Tech
Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp Атака могла осуществляться через видеозвонки.
Авто
Дальнобойщик решил проехать на фуре по деревянному мосту (видео) В России обрушился еще один мост после того, как по нему проехал грузовик. Впрочем, в данном случае, масса машины явно была больше разрешенной
Кино
От Ходченковой до Летучей: звезды на показе фильма «Дикая жизнь» Знаменитости посетили премьеру фильма с Джейком Джилленхоллом, которая открыла Недели каннского кино в Москве
Недвижимость
Москвич выставил на продажу квартиру вместе с 82-летней матерью
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Москве пообещали минимум офисов
Горячие темы на «Детях»
Белка Рыжая Бредовая ситуация на работе 174
Валентина Искать няню? 163
Наверно...В следующей жизни.... "Не хочу идти в садик". Вот что с этим делать? 155
Завидуйте_Молча Подарок своему мужчине 129
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь