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01:36 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о договоренности между США и Турцией по освобождению Брансона

Американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Соединенные Штаты и Турция разработали секретное соглашение об освобождении пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в связях с террористами.

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По данным издания The Washington Post, пастора могут освободить уже на этой неделе, пишет ТАСС. Кроме того, американская администрация якобы уже взяла на себя обязательство отменить ограничительные меры в отношении Турции, которые были введены в связи с делом Брансона.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт на регулярном брифинге отметила, что в ведомстве не осведомлены о существовании подобной договоренности и напомнила, что 12 октября состоится судебное заседание, на котором для поддержки будут присутствовать представители госдепа.

Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке совершения госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Также пастора обвиняют в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Брансон свою вину не признает, называя обвинения «постыдными и отвратительными».

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Эрдогане после того, как тот отказался освободить арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

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