СМИ сообщили о договоренности между США и Турцией по освобождению Брансона

По данным издания The Washington Post, пастора могут освободить уже на этой неделе, пишет ТАСС. Кроме того, американская администрация якобы уже взяла на себя обязательство отменить ограничительные меры в отношении Турции, которые были введены в связи с делом Брансона.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт на регулярном брифинге отметила, что в ведомстве не осведомлены о существовании подобной договоренности и напомнила, что 12 октября состоится судебное заседание, на котором для поддержки будут присутствовать представители госдепа.

Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке совершения госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Также пастора обвиняют в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Брансон свою вину не признает, называя обвинения «постыдными и отвратительными».