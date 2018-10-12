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13:29 (мск), источник: RNS

Порошенко разрешил войскам использовать в Донбассе все имеющееся оружие

Президент Украины Петр Порошенко приказал командованию операции объединенных сил (ООС) использовать в Донбассе все имеющееся у них оружие в качестве ответного огня, сообщило агентство «Укринформ».

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Источник: Reuters

«Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей», — заявил Порошенко на встрече с командирами бригад Нацгвардии, ВС и Госпогранслужбы в Хмельницкой области.

Порошенко также потребовал от военных не сдавать ни участка украинской земли и в то же время сохранить жизни всех украинских бойцов.

По его словам, армия страны не может использовать «советские методы» и добиваться победы ценой большого количества потерь. Военные, по мнению Порошенко, должны достигать успеха благодаря своему профессионализму.

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