Порошенко разрешил войскам использовать в Донбассе все имеющееся оружие

«Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей», — заявил Порошенко на встрече с командирами бригад Нацгвардии, ВС и Госпогранслужбы в Хмельницкой области.
Порошенко также потребовал от военных не сдавать ни участка украинской земли и в то же время сохранить жизни всех украинских бойцов.
По его словам, армия страны не может использовать «советские методы» и добиваться победы ценой большого количества потерь. Военные, по мнению Порошенко, должны достигать успеха благодаря своему профессионализму.
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