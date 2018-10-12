Порошенко разрешил войскам использовать в Донбассе все имеющееся оружие

«Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей», — заявил Порошенко на встрече с командирами бригад Нацгвардии, ВС и Госпогранслужбы в Хмельницкой области.