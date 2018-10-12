Глава Ингушетии раскрыл детали переговоров с Кадыровым о границе

Источник: РИА "Новости"

Соглашение о границе между Ингушетией и Чечней подписали спонтанно, документ готовили заранее и без участия Москвы, рассказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу РБК.

По словам Евкурова, он ранее неоднократно обсуждал эту тему с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Мы с Рамзаном об этом говорили с 2009 или с 2010 года», — сказал он.

Евкуров подчеркнул, что подписание соглашения на фоне протестов «не было показухой», подготовка документа шла в течение месяца. Он пояснил, что власти не могли широко проинформировать общественность по готовящемуся разделению территорий до тех пор, пока «мы с Рамзаном Кадыровым не утвердили карты».

Он также заверил, что федеральные власти и другие посредники не имеют отношения к итоговому соглашению. Он уточнил, что за основу взяты договоренности 1990-х годов.