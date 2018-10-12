Европа запланировала новые санкции из-за российских кибератак

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В настоящее время в ЕС существуют системы санкций, которые применяются к нарушающим договоры о ядерном или химическом оружии или содействующим террористам государствам и лицам. Как сообщается, группа стран, в том числе Эстония, Финляндия, Латвия и Румыния, хотят создать аналогичный «пакет» для стоящих за хакерскими атаками, поскольку «злонамеренная киберактивность» проявляется все чаще.

Ограничения предлагается накладывать за нападения на информационные системы, кражу интеллектуальной собственности и прочую деятельность в киберпространстве, которая ведется в интересах иностранного государства. В частности, речь идет о вмешательстве хакеров в выборы.

Обычно санкции ЕС предусматривают замораживание активов компаний и частных лиц и запреты на поездки, иногда применяются и более широкие экономические меры в отношении целых стран. В данном случае инициативная группа предлагает фокусироваться на физических и юридических лицах. В то же время она считает, что должна сохраняться и возможность введения секторальных ограничений.

Bloomberg отмечает, что вопрос санкций за кибератаки обсуждается Евросоюзом с 2015 года, однако сейчас давление некоторых стран по этому вопросу значительно усилилось. Лидеры ЕС планируют обсудить их предложения на следующей неделе.

Ранее в октябре сообщалось, что китайская военная разведка якобы следила за американскими компаниями, в том числе Amazon и Apple, с помощью установленных в серверы чипов-шпионов.