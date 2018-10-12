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13:33 (мск), источник: ТАСС

Песков: решение Порошенко по оружию в Донбассе приведет к нагнетанию напряженности

МОГИЛЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Разрешение использовать любое оружие в Донбассе, которое дал военным президент Украины Петр Порошенко, идет вразрез с имеющимися договоренностями и приведет к нагнетанию напряженности на юго-востоке Украины. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"
Безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые на самом деле и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной. Естественно, подобные шаги ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Представитель Кремля напомнил, что имеется договоренность об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения сил в Донбассе.

По его словам, Россия не является стороной конфликта и не станет как-либо отвечать на возможное применение оружия Киевом в Донбассе, однако «как гарант минских договоренностей может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, которые ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности».

Ранее Порошенко в выступлении перед руководителями операции сил в Донбассе разрешил им применять «все имеющиеся силы и средства».

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