Песков: решение Порошенко по оружию в Донбассе приведет к нагнетанию напряженности

Безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые на самом деле и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной. Естественно, подобные шаги ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Представитель Кремля напомнил, что имеется договоренность об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения сил в Донбассе.
По его словам, Россия не является стороной конфликта и не станет как-либо отвечать на возможное применение оружия Киевом в Донбассе, однако «как гарант минских договоренностей может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, которые ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности».
Ранее Порошенко в выступлении перед руководителями операции сил в Донбассе разрешил им применять «все имеющиеся силы и средства».
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