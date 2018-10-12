Пастор Брансон: турецкий суд отпустил американского проповедника из-под стражи
Формально суд приговорил проповедника к трем годам тюрьмы, но освободил его
Формально суд приговорил проповедника к трем годам тюрьмы, но освободил его
Турецкий суд решил освободить американского пастора Эндрю Брансона
Несмотря на то, что проповедника приговорили к трем годам в тюрьме, суд города Алиага приказал освободить его, засчитав срок, уже отбытый под стражей, и хорошее поведение, сообщает агентство Франс Пресс.
Турецкие власти обвиняли Брансона в сотрудничестве с оппозиционером и проповедником Фетхуллой Гюленом, которого президент Турции Реджеп Эрдоган объявил организатором попытки госпереворота в 2016 году, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отвергал обвинения в связях с Гюленом (сам Гюлен живет в добровольной ссылке в США).
В начале августа
Позже США объявили о повышении пошлин на импортируемую из Турции сталь и алюминий. Турецкая лира после введения Вашингтоном санкций подешевела сразу на 20%. Всего с начала года турецкая валюта подешевела к доллару на 40%
В ответ Турция 15 августа резко повысила пошлины на американский импорт, в том числе на произведенные в США автомобили, алкоголь и табак.
Кто такой пастор Брансон и в чем его обвиняли?
Пастор Эндрю Брансон, которому сейчас 50 лет, переехал в Турцию более 20 лет назад в рамках миссии пресвитерианской евангельской церкви.
Летом 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. После того как сторонникам Реджепа Тайипа Эрдогана удалось подавить мятеж, в стране началась волна арестов предполагаемых сторонников свержения президента Турции.
За два года в Турции были арестованы свыше 60 тысяч человек, а больше 160 тысяч госслужащих и военных были уволены. Лишились работы по меньшей мере пять тысяч профессоров и научных сотрудников и 33 тысячи учителей.
Под репрессии попала и семья христианского миссионера из США: в ноябре 2016 года по подозрению в связах с предполагаемым организатором попытки переворота Гюленом были арестованы Эндрю Брансон и его жена Нарин. Супругу пастора отпустили через 13 дней, его же оставили в заключении.
Освободить Брансона еще с момента его ареста требовали многочисленные христианские организации и НКО.
Президент США Дональд Трамп впервые высказался в поддержку Брансона в апреле этого года.
«Пастор Эндрю Брансон, хороший человек и христианский лидер, под следствием и преследуется в Турции без
В конце июля суд в Измире отпустил пастора под домашний арест.
В день, когда суд в Турции принял решение по делу Брансона, президент США Трамп написал в «Твиттере», что активно работает ради его освобождения.