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17:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пастор Брансон: турецкий суд отпустил американского проповедника из-под стражи

Формально суд приговорил проповедника к трем годам тюрьмы, но освободил его из-под стражи, засчитав уже отбытый срок.

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Источник: AP 2018

Турецкий суд решил освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста.

Несмотря на то, что проповедника приговорили к трем годам в тюрьме, суд города Алиага приказал освободить его, засчитав срок, уже отбытый под стражей, и хорошее поведение, сообщает агентство Франс Пресс.

Теперь пастор, из-за ареста которого между Анкарой и Вашингтоном разразился дипломатический и торговый конфликт, сможет вернуться в США после двухлетнего заключения в Турции.

Турецкие власти обвиняли Брансона в сотрудничестве с оппозиционером и проповедником Фетхуллой Гюленом, которого президент Турции Реджеп Эрдоган объявил организатором попытки госпереворота в 2016 году, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отвергал обвинения в связях с Гюленом (сам Гюлен живет в добровольной ссылке в США).

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В начале августа из-за дела Брансона США ввели санкции против двоих членов правительства Турции в связи с преследованием Эндрю Брансона: министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, которые играли ведущую роль в задержании и аресте пастора.

Позже США объявили о повышении пошлин на импортируемую из Турции сталь и алюминий. Турецкая лира после введения Вашингтоном санкций подешевела сразу на 20%. Всего с начала года турецкая валюта подешевела к доллару на 40%

В ответ Турция 15 августа резко повысила пошлины на американский импорт, в том числе на произведенные в США автомобили, алкоголь и табак.

Кто такой пастор Брансон и в чем его обвиняли?

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Пастор Эндрю Брансон, которому сейчас 50 лет, переехал в Турцию более 20 лет назад в рамках миссии пресвитерианской евангельской церкви.

Летом 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. После того как сторонникам Реджепа Тайипа Эрдогана удалось подавить мятеж, в стране началась волна арестов предполагаемых сторонников свержения президента Турции.

За два года в Турции были арестованы свыше 60 тысяч человек, а больше 160 тысяч госслужащих и военных были уволены. Лишились работы по меньшей мере пять тысяч профессоров и научных сотрудников и 33 тысячи учителей.

Под репрессии попала и семья христианского миссионера из США: в ноябре 2016 года по подозрению в связах с предполагаемым организатором попытки переворота Гюленом были арестованы Эндрю Брансон и его жена Нарин. Супругу пастора отпустили через 13 дней, его же оставили в заключении.

По мнению турецкой прокуратуры, Брансон контактировал с Гюленом и получал из-за рубежа деньги, на которые собирался вести подрывную деятельность. В обвинительном заключении говорится, что под видом миссионера пастор также занимался военным шпионажем.

Освободить Брансона еще с момента его ареста требовали многочисленные христианские организации и НКО.

Президент США Дональд Трамп впервые высказался в поддержку Брансона в апреле этого года.

«Пастор Эндрю Брансон, хороший человек и христианский лидер, под следствием и преследуется в Турции без какой-либо причины. Его называют шпионом — но я больший шпион, чем он. Надеюсь, ему позволят вернуться домой к его прекрасной семье, рядом с которой он и должен быть», — написал Трамп в «Твиттере».

В конце июля суд в Измире отпустил пастора под домашний арест.

В день, когда суд в Турции принял решение по делу Брансона, президент США Трамп написал в «Твиттере», что активно работает ради его освобождения.

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