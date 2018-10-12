ВЦИОМ фиксирует рост одобрения россиянами деятельности руководства РФ
Временное снижение рейтингов было связано с осмыслением гражданами изменений в пенсионном законодательстве и сезонным колебанием, отметил эксперт ВЦИОМ.
Временное снижение рейтингов было связано с осмыслением гражданами изменений в пенсионном законодательстве и сезонным колебанием, отметил эксперт ВЦИОМ.
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по данным опросов первой недели октября фиксирует рост одобрения россиянами деятельности руководства РФ.
Как следует из материалов ВЦИОМ, поступивших в пятницу в ТАСС, деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 64,6% респондентов, опрошенных
При ответе на вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства РФ?» 41,5% опрошенных сказали, что одобряют (41,2% по данным исследования
Стабильные рейтинги и устойчивые настроения
Как пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, «оценки органов власти и их руководителей на прошедшей неделе были стабильны, они находятся в границах сформировавшегося коридора значений, фиксируемые колебания носят волнообразный характер».
«Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство», — заявил Мамонов, предположив, что это, «скорее всего, связано с рутинизацией вопроса». «Дополнительным фактором в пользу данного объяснения является и снижение уровня протестных настроений, фиксируемое в течение последних недель», — уточнил он.
«Ранее рейтинг доверия главе государства и правительству некоторое время колебался в пределах предсказанного коридора, сейчас начался рост, который был также ранее предсказан», — отметил, в свою очередь, директор Центра политической социологии Вячеслав Смирнов.
Это нормальная тенденция, временное снижение рейтингов было связано с осмыслением гражданами изменений в пенсионном законодательстве и сезонным колебанием.
Социолог пояснил, что как такового протеста в связи с пенсионными изменениями «не получилось, поэтому люди восприняли реформу как должное, и рейтинги стали выправляться». «Людям было необходимо время на осмысление пенсионных изменений. Была ясно заявлена позиция президента [по пенсионным изменениям], и тема сошла на нет», — добавил он.
Опросы ВЦИОМ
В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник», проведенном