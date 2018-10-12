ВЦИОМ фиксирует рост одобрения россиянами деятельности руководства РФ

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по данным опросов первой недели октября фиксирует рост одобрения россиянами деятельности руководства РФ.

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Как следует из материалов ВЦИОМ, поступивших в пятницу в ТАСС, деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 64,6% респондентов, опрошенных 1—7 октября (неделей ранее таковых было 63,2%). Путин с 37% по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге доверия политикам.

При ответе на вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства РФ?» 41,5% опрошенных сказали, что одобряют (41,2% по данным исследования 24—30 сентября ). За неделю выросло и количество одобряющих деятельность председателя российского правительства Дмитрия Медведева — с 34,2% до 35%.

Стабильные рейтинги и устойчивые настроения

Как пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, «оценки органов власти и их руководителей на прошедшей неделе были стабильны, они находятся в границах сформировавшегося коридора значений, фиксируемые колебания носят волнообразный характер».

Такая ситуация, по его словам, «позволяет говорить об устойчивости общественно-политической ситуации, настроений россиян»

«Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство», — заявил Мамонов, предположив, что это, «скорее всего, связано с рутинизацией вопроса». «Дополнительным фактором в пользу данного объяснения является и снижение уровня протестных настроений, фиксируемое в течение последних недель», — уточнил он.

«Ранее рейтинг доверия главе государства и правительству некоторое время колебался в пределах предсказанного коридора, сейчас начался рост, который был также ранее предсказан», — отметил, в свою очередь, директор Центра политической социологии Вячеслав Смирнов.

Это нормальная тенденция, временное снижение рейтингов было связано с осмыслением гражданами изменений в пенсионном законодательстве и сезонным колебанием. Вячеслав Смирнов директор Центра политической социологии

Социолог пояснил, что как такового протеста в связи с пенсионными изменениями «не получилось, поэтому люди восприняли реформу как должное, и рейтинги стали выправляться». «Людям было необходимо время на осмысление пенсионных изменений. Была ясно заявлена позиция президента [по пенсионным изменениям], и тема сошла на нет», — добавил он.

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