Совбез Украины поручил разработать законы о госгранице с Россией на море

Также речь идет о внесении изменений в некоторые законы страны, которые касаются защиты государственной границы. Кроме того, в указе говорится о создании и урегулировании порядка функционирования межведомственного координационного органа. Его целью будет обобщение правовой позиции государства по вопросу подготовки консолидированной претензии Украины к России. Некоторые подпункты опубликованного указа имеют отметку «тайно».

Президент Украины Петр Порошенко поручил ввести решение СНБО в действие. Ранее он призвал усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море. По словам президента Украины, после строительства моста через Керченский пролив Россия стала препятствовать навигации украинских и международных судов. «После оккупации Крыма идет оккупация Азовского моря. Грубые действия должны быть отвергнуты как незаконные в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Они требуют жесткого ответа, в том числе политики санкций и других мер», — подчеркнул господин Порошенко. Также он заявил, что рассчитывает на поддержку Генеральной ассамблеей ООН резолюции по Крыму.