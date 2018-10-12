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19:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Совбез Украины поручил разработать законы о госгранице с Россией на море

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству страны разработать проекты законов «о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат срединной линии».

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Источник: РИА "Новости"

СНБО обосновал решение угрозой национальной безопасности на юге и востоке страны, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленной «агрессивными действиями Российской Федерации».

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Также речь идет о внесении изменений в некоторые законы страны, которые касаются защиты государственной границы. Кроме того, в указе говорится о создании и урегулировании порядка функционирования межведомственного координационного органа. Его целью будет обобщение правовой позиции государства по вопросу подготовки консолидированной претензии Украины к России. Некоторые подпункты опубликованного указа имеют отметку «тайно».

Президент Украины Петр Порошенко поручил ввести решение СНБО в действие. Ранее он призвал усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море. По словам президента Украины, после строительства моста через Керченский пролив Россия стала препятствовать навигации украинских и международных судов. «После оккупации Крыма идет оккупация Азовского моря. Грубые действия должны быть отвергнуты как незаконные в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Они требуют жесткого ответа, в том числе политики санкций и других мер», — подчеркнул господин Порошенко. Также он заявил, что рассчитывает на поддержку Генеральной ассамблеей ООН резолюции по Крыму.

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