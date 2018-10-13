Россия готова остановить визовую войну с США, она ей не нужна, заявил посол
МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Россия готова остановить визовую войну с США на основе взаимности, заявил в пятницу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Россия готова остановить визовую войну с США на основе взаимности, заявил в пятницу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Мы готовы остановить эту визовую войну на основе взаимности. Мы в ситуации, когда мы вынуждены отвечать подобным образом. Но это непродуктивно. Нам она не нужна», — сказал он.