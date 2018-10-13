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00:06 (мск), источник: РИА Новости

Россия готова остановить визовую войну с США, она ей не нужна, заявил посол

МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Россия готова остановить визовую войну с США на основе взаимности, заявил в пятницу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

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Источник: РИА Новости

«Мы готовы остановить эту визовую войну на основе взаимности. Мы в ситуации, когда мы вынуждены отвечать подобным образом. Но это непродуктивно. Нам она не нужна», — сказал он.

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