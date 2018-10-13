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02:45 (мск), источник: Известия

Латвия опубликует имена информаторов КГБ

Президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о публикации в интернете имен бывших информаторов КГБ Латвийской ССР.

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По словам главы Латвии, которые приводит ТАСС со ссылкой пресс-службу президента, «к 100-летию государства нам необходимо поставить точку в этом вопросе».

«Я уважаю принятое Сеймом решение, которое выражает волю граждан Латвии согласно Конституции, и провозглашаю закон», — сказал президент.

При этом Вейонис призвал не делать поспешных выводов о людях, чьи имена будут приданы огласки.

Сейм (парламент) Латвии 4 октября утвердил закон о публикации части документов КГБ Латвийской ССР до конца этого года.

22 августа министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».

Страны Прибалтики обвиняют СССР в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год. Руководство России неоднократно отмечало нелепость заявлений об «оккупации», так как государства вошли в состав СССР на договорной основе.

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