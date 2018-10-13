Латвия опубликует имена информаторов КГБ
Президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о публикации в интернете имен бывших информаторов КГБ Латвийской ССР.
Президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о публикации в интернете имен бывших информаторов КГБ Латвийской ССР.
По словам главы Латвии, которые приводит ТАСС со ссылкой
«Я уважаю принятое Сеймом решение, которое выражает волю граждан Латвии согласно Конституции, и провозглашаю закон», — сказал президент.
При этом Вейонис призвал не делать поспешных выводов о людях, чьи имена будут приданы огласки.
Сейм (парламент) Латвии 4 октября утвердил закон о публикации части документов КГБ Латвийской ССР до конца этого года.
22 августа министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
Страны Прибалтики обвиняют СССР в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год. Руководство России неоднократно отмечало нелепость заявлений об «оккупации», так как государства вошли в состав СССР на договорной основе.