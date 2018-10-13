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05:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дороги вписывают в поворот

Перекрестки будут проектировать по новым правилам.

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Источник: РИА "Новости"

В России будут проектировать и строить только такие нерегулируемые перекрестки, где дороги примыкают друг к другу под прямым углом. Это обещают авторы нового ГОСТа, который планируется ввести в действие уже в 2019 году. При этом впервые документ будет содержать формулу расчета длины возможных заторов на таких перекрестках, что позволит, по заверению разработчиков, свести к минимуму пробки. Еще одним новшеством станет запрет участникам движения левого поворота сразу из двух рядов.

Новый стостраничный ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания автомобильных дорог. Технические требования» разрабатывается по заказу Федерального дорожного агентства экспертами Московского автодорожного института (МАДИ). Документ планируется ввести в действие в сентябре 2019 года, пояснили в Росстандарте.

Как рассказал «Ъ» доцент кафедры «Изыскания и проектирование дорог» МАДИ Алексей Косцов, нормы, которые сегодня применяются при проектировании нерегулируемых пересечений, разработаны еще в 1980-х годах, когда был «совершенно иной уровень автомобилизации». «Нормы, которые применяются сегодня, недостаточно детализированы, не ориентированы на современные условия движения и давно нуждаются в актуализации, — пояснил “Ъ” господин Косцов.— Разработанный нами ГОСТ эту проблему призван решить (речь идет о вновь вводимых или реконструируемых перекрестках.— “Ъ”)».

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ГОСТ, говорят авторы, впервые вводит формулу расчета длины очереди транспортных средств перед перекрестком, составляющими которой, в частности, являются длительность зеленого сигнала светофора, уровень загрузки и пропускная способность полосы. «После принятия документа сократятся риски скопления машин, ожидающих разрешения поворота направо вместе с теми, кому надо ехать прямо, — пояснил Алексей Косцов.— Проектировщики смогут просчитать длину дублера для правого поворота. В современных реалиях невозможно на сто процентов избавиться от пробок, но можно спроектировать перекресток таким образом, чтобы хвост по крайней мере не мешал соседним транспортным потокам».

Под запрет попадет строительство перекрестков, где дороги примыкают друг к другу под острым углом. «Базовый принцип примыкания — стремление к пересечениям под прямым углом», — говорит господин Косцов. Вводится также мораторий на проектирование нерегулируемых перекрестков, где налево поворачивают сразу два ряда. «Это небезопасно, — пояснил господин Косцов.— Водители не должны отвлекаться на автомобили, которые едут по соседству. В этот момент нужно внимательно наблюдать встречное движение». Предложенная формула расчета длины левоповоротной полосы позволит избежать хвостов ожидающих поворота машин, которые тормозят основной поток, двигающийся прямо. Автомобилисты больше не будут путаться на подъезде к перекрестку, в каком направлении двигаться. «Это будет обеспечиваться как знаками, так и инженерными решениями», — заверил Алексей Косцов.

Документ рассчитан по большей части на применение на загородных дорогах, отмечают в МАДИ: в городской черте большая часть перекрестков — регулируемые, со светофорами. Впоследствии стандарт станет обязательным для проектировщиков. «Ранее построенные перекрестки в связи с новым ГОСТом, конечно, переделывать никто не будет специально. Но, уверен, они будут модернизироваться постепенно, эволюционно, в ходе реконструкции», — считает Алексей Косцов.

В финальной редакции стандарта рассматривались поправки МВД, Российского дорожного научно-исследовательского института, других экспертов. Дорожная ассоциация РАДОР, например, сочла «недопустимым» разрешение в ГОСТе устраивать одноуровневые пересечения дорог первой технической категории (по сути — автомагистралей). Разработчики ответили, что «согласны с замечанием», но отклонили поправку: подобные пересечения со светофорами не чаще чем через 5 км допускаются постановлением правительства № 767 2009 года.

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Есть риск, что в результате принятия ГОСТа на крупных перекрестках могут появиться новые «бутылочные горлышки», считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Часто главная дорога под углом пересекается со второстепенной, при этом с точки зрения ПДД основной поток автомобилей совершает поворот налево, — говорит он.— Если ограничить ширину такого поворота одним рядом, это существенно ухудшит пропускную способность». Идею рассчитывать длину поворотных карманов он поддержал.

Напомним, что в 2017 году Минтранс разработал рекомендации для регионов по организации безопасного движения на регулируемых перекрестках, о чем сообщал «Ъ». В документе сказано, что приоритет в зонах пересечения дорог должен быть отдан пешеходам и велосипедистам, впервые был введен в обиход термин «допускаемые конфликты» водителей и пешеходов на проезжей части и обозначены границы таких конфликтов.

Иван Буранов

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