Разведка США узнала о проблемах при разработке гиперзвукового «Авангарда»

По их данным, корпус гиперзвукового аппарата не выдерживает нагрева при повторном входе в плотные слои атмосферы, из-за чего перестают работать внутренние системы. «До сих пор мы видели больше грандиозных заявлений об успехах, чем реальных доказательств этому», — заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По информации CNBC, полученная разведкой информация противоречит заявлениям российских властей о начале серийного производства гиперзвукового оружия. Однако эта программы находится у России в приоритете и еще может быть завершена к 2020 году, считают источники издания.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию. По словам главы государства, комплекс способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600−2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».