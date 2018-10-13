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11:42 (мск), источник: ТАСС

Болтон заявил, что едет в Москву ради улучшения отношений РФ и США

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/ — Помощник главы Белого дома намерен продолжить диалог, который президенты Соединенных Штатов и России начали летом в Хельсинки.

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Источник: AP 2018

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву ради улучшения отношений РФ и США и обсуждения проблемных моментов во взаимоотношениях между странами. Об этом он заявил в интервью журналисту Хью Хьюитту, опубликованном на его сайте в пятницу.

Причина для этого [визита] — продолжить диалог, который президент [США Дональд] Трамп и президент [РФ Владимир] Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия.
Джон Болтон
Помощник президента США по национальной безопасности

Он также отметил, что каждый раз во время переговоров с российскими властями затрагивает тему приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. «Каждый раз, когда я встречался с русскими на этой должности, включая президента Путина, когда я посещал Россию для подготовки саммита в Хельсинки, я говорил об этом [вмешательстве], как говорил и президент [Трамп]», — заявил помощник президента США по национальной безопасности.

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Болтон рассказал, что рассчитывает во время своего визита в Азербайджан, Армению и Грузию оценить ту важную геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с Ираном, Россией и Турцией — государствами-гарантами сирийского урегулирования. Помощник президента также сообщил, что раз в неделю проводит рабочий завтрак с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем Майклом Помпео для обсуждения международной повестки. В частности, во время такой встречи в пятницу утром они обсудили его предстоящий визит в Россию.

Джон Болтон 20 октября отправится в зарубежную поездку, в рамках которой посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. 3 октября посол США в РФ Джон Хантсман заявил ТАСС, что помощник американского президента по национальной безопасности встретится в Москве во второй половине октября с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и обсудит с ним ситуацию в Сирии и КНДР.

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