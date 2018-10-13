Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации

Письмо с запросом отправлено 21 сентября. Его опубликовал в минувшую пятницу председатель судебного комитета сената США, республиканец Чак Грассли.

Это случилось вскоре после того, как администрация Белого дома отозвала доступ бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. По мнению самого Бреннана, это сделано для подавления свободы слова и наказания несогласных.

Сейчас в Белом доме рассматривают вопрос об отзыве доступа к секретной информации других бывших глав спецслужб, в частности директора ФБР Джеймса Коми, директора национальной разведки Джеймса Клэппера, советника по национальной безопасности Сьюзан Райс, директора агентства Национальной безопасности Майкла Хейдена и заместителя генпрокурора Салли Йейтс.