Болтон: Россия сейчас не вмешивается в выборы США, как в 2016 году

«Пока что мы не видели подобного вмешательства со стороны России, какое мы видели в 2016 году. Директор ФБР Кристофер Рэй несколько недель назад сказал, что это может измениться нажатием клавиш. Мы очень обеспокоены вмешательством КНР не только в единичные выборы, но попыткой влиять на американские политические решения в более широком смысле», — сказал Болтон в интервью, текст которого приводится на сайте журналиста радиостанции.