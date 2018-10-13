Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какие собаки живут у Путина
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто?
На пике сексуального наслаждения у азиатов и европейцев разная мимика
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Куда бюджетно съездить на ноябрьские праздники?Топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября
Пятимесячная девочка посетила почти все американские штаты
8 правил воспитания от Конфуция
Диабет начинается за 20 лет до диагноза
Не откладывать жизнь на потом: 6 советов
С кучей долгов и кредитов: жених оставил Бузову без денег
Бывший зэк сказал, что будет с Кокориным в тюрьме
В Управделами президента объяснили закупку икры на 22,6 млн руб.
Министр уволилась после 26 загранпоездок за 2 года
Мать избитого Кокориным и Мамаевым сделала заявление
Молодой муж рассказал о разводе с Климовой - СМИ
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Как ошибаются собственники при продаже квартир
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
10Авария при запуске «Союза»
06:45 (мск), источник: РИА Новости

Болтон: Россия сейчас не вмешивается в выборы США, как в 2016 году

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Администрация США не замечала попыток вмешаться в американские выборы со стороны России, подобные тем, что Штаты якобы наблюдали в 2016 году, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту.

Наверх
Источник: AP 2018

«Пока что мы не видели подобного вмешательства со стороны России, какое мы видели в 2016 году. Директор ФБР Кристофер Рэй несколько недель назад сказал, что это может измениться нажатием клавиш. Мы очень обеспокоены вмешательством КНР не только в единичные выборы, но попыткой влиять на американские политические решения в более широком смысле», — сказал Болтон в интервью, текст которого приводится на сайте журналиста радиостанции.

Ранее с обвинениями в адрес Китая выступил вице-президент США Майк Пенс, по словам которого, КНР пытается повлиять на промежуточные выборы 2018 года и президентские выборы 2020 года. Китай отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Болтон «похоронил» Международный уголовный суд из-за расследования по Афганистану
Во время загрузки произошла ошибка.
11 сентября© Ньюстюб
 Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией
Варфоломей 'лишил патриаршества' Филарета. И не дал автокефалию
Ставки депозитов растут из-за потребности банков в ликвидности.
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве
МРОТ повышают на глазок
Синоптики рассказали, какой будет зима в этом году
У мужа уволенной саратовской чиновницы нашли рыбзавод
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Перекрестки будут строить по новым правилам
Спорт
«Обвинений в избиении водителя Павлу Мамаеву не предъявлялось» Адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов подробно рассказал о деле своего клиента
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто? В прошлом году за отсутствие такой наклейки водителю грозили предупреждение или штраф 500 рублей. А как сейчас?
Кино
Батрутдинов признался, что пошел на «Холостяк» ради путешествий Резидент Comedy Club прокомментировал слухи о своем повторном участии в проекте
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
IKEA весной начнет продажи товаров для животных в России
Дети
Виктория Лопырева подогрела слухи о своей беременности Масла в огонь подлил свежий снимок звезды
Леди
В гостях: как выглядит замок Галкина и Пугачевой Показываем, что, кроме спален, бассейна и обсерватории, расположилось внутри. Подсказка – убранство тоже королевское.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь