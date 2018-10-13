Карен Шахназаров: если бы не санкции, мы бы рано или поздно стали колонией

Источник: AP 2018

В интервью с автором еженедельника «АиФ» Ольгой Шаблинской режиссер рассуждал о том, когда улучшатся отношения России с Западом. Автор отметила, что от противостояния с Западом у России «столько проблем: упал рубль, цены на всё выросли». .

В ответ на это Шахназаров сказал, что «на любое противостояние можно по­смотреть по-разному: разглядеть возможности развития <…>.

Именно санкции буквально заставили Россию заниматься сельским хозяйством, развивать промышленное производство. Так что искать в недружественной политике со стороны США и Западной Европы одни лишь минусы слишком поверхностно.

Уверен: если бы не санкции, судьба нашей страны была бы гораздо печальней. Мы бы рано или поздно стали колонией". .

Шаблинская также уточнила, каким именно образом Россия могла бы стать колонией Запада. Режиссер сообщил, что «в современном мире нет необходимости захватывать территории так, как это делалось в XIX веке. Есть другие способы, и мы сплошь и рядом это видим».

Украина, на его взгляд, уже «практически стала колонией» из-за того, что «полностью зависит от кредитов Международного валютного фонда». «И это естественно: если ты сам ничего не производишь, закупаешь всё за рубежом, то о какой самостоятельности тут можно говорить? Будешь исполнять политическую волю других государств. Это и называется “новым колониализмом”», — добавил режиссер.