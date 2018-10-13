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10:58 (мск), источник: RTVi

Карен Шахназаров: если бы не санкции, мы бы рано или поздно стали колонией

Если бы Запад не ввёл санкции, то судьба России была бы гораздо печальнее. Она рано или поздно бы стала колонией. Такое мнение 6 октября выразил режиссер Карен Шахназаров в интервью «АиФ».

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Источник: AP 2018

В интервью с автором еженедельника «АиФ» Ольгой Шаблинской режиссер рассуждал о том, когда улучшатся отношения России с Западом. Автор отметила, что от противостояния с Западом у России «столько проблем: упал рубль, цены на всё выросли». .

В ответ на это Шахназаров сказал, что «на любое противостояние можно по­смотреть по-разному: разглядеть возможности развития <…>.

Именно санкции буквально заставили Россию заниматься сельским хозяйством, развивать промышленное производство. Так что искать в недружественной политике со стороны США и Западной Европы одни лишь минусы слишком поверхностно.

Уверен: если бы не санкции, судьба нашей страны была бы гораздо печальней. Мы бы рано или поздно стали колонией". .

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Шаблинская также уточнила, каким именно образом Россия могла бы стать колонией Запада. Режиссер сообщил, что «в современном мире нет необходимости захватывать территории так, как это делалось в XIX веке. Есть другие способы, и мы сплошь и рядом это видим».

Украина, на его взгляд, уже «практически стала колонией» из-за того, что «полностью зависит от кредитов Международного валютного фонда». «И это естественно: если ты сам ничего не производишь, закупаешь всё за рубежом, то о какой самостоятельности тут можно говорить? Будешь исполнять политическую волю других государств. Это и называется “новым колониализмом”», — добавил режиссер.

Карен Шахназаров — знаменитый советский и российский кинорежиссёр, генеральный директор «Мосфильма». Он — автор нескольких десятков картин, в том числе фильма «Курьер» и музыкальной драмы «Мы из джаза».

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