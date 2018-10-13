Экс-глава Башкирии Хамитов объявил об уходе из политики
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU —
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU —
Я не буду заниматься политикой, участвовать в общественных движениях. Я буду заниматься производством, научной, исследовательской деятельностью.
«Я буду, прежде всего, стараться помогать новой команде, новому главе республики Радию Фаритовичу. Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка. И прошу вас, коллеги, помогать новой команде и делать все для того, чтобы быстрее пройти этот переходный период», — добавил он.
В четверг 11 октября президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Хамитова по собственному желанию. Мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров указом президента назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона до выборов.
В ЦИК Башкирии агентству сообщали, что выборы главы республики пройдут в сентябре 2019 года.
Р. Хамитов руководил Башкирией с 2010 года, срок его полномочий истекал в 2019 году.