Экс-глава Башкирии Хамитов объявил об уходе из политики

Я не буду заниматься политикой, участвовать в общественных движениях. Я буду заниматься производством, научной, исследовательской деятельностью.

«Я буду, прежде всего, стараться помогать новой команде, новому главе республики Радию Фаритовичу. Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка. И прошу вас, коллеги, помогать новой команде и делать все для того, чтобы быстрее пройти этот переходный период», — добавил он.