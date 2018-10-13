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10:43 (мск), источник: Интерфакс

Экс-глава Башкирии Хамитов объявил об уходе из политики

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что не планирует заниматься политической деятельностью.

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Источник: РИА "Новости"
Я не буду заниматься политикой, участвовать в общественных движениях. Я буду заниматься производством, научной, исследовательской деятельностью.
Рустэм Хамитов
экс-глава Башкирии
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«Я буду, прежде всего, стараться помогать новой команде, новому главе республики Радию Фаритовичу. Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка. И прошу вас, коллеги, помогать новой команде и делать все для того, чтобы быстрее пройти этот переходный период», — добавил он.

В четверг 11 октября президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Хамитова по собственному желанию. Мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров указом президента назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона до выборов.

В ЦИК Башкирии агентству сообщали, что выборы главы республики пройдут в сентябре 2019 года.

Р. Хамитов руководил Башкирией с 2010 года, срок его полномочий истекал в 2019 году.

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