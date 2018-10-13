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15:43 (мск), источник: РИА Новости

СМИ назвали возможных кандидатов на должность постпреда США при ООН

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает две кандидатуры на должность постпреда при ООН после ухода Никки Хейли, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

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Источник: AFP 2018

По данным издания, речь идет о Джейми Маккорт, занимающей пост посла США во Франции и Монако, и Келли Крафт, которая сейчас руководит американской дипмиссией в Канаде.
Источники отметили, что президент хотел бы назначить на эту должность женщину.

Кроме того, в Белом доме придерживаются мнения, что из соображений безопасности будущего постпреда стоит выбрать из нынешних сотрудников администрации.

«Если брать кого-то со стороны, ему придется пройти через процедуру заполнения документации, проверки анкетных данных и финансовой проверки, что может занять довольно много времени», — отметил один из источников издания.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли объявила, что покинет свой пост в конце года. После этого Трамп заявил, что надеется вновь увидеть Хейли в своей администрации.

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