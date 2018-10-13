Коалицию во главе с США обвинили в применении белого фосфора в Сирии

Источник: AFP 2018

Бомбардировке подверглись несколько районов города, который находится в 110 километрах от Дейр-эз-Зора.

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Информации о погибших или раненых среди мирных жителей не приводится.

Это не первые удары по Хаджину с применением запрещенных боеприпасов. Как сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, 8 сентября два американских самолета F-15 при ударе по городу использовали фосфорные снаряды. В результате атаки вспыхнули сильные пожары.

В коалиции тогда заявили, что не имеют на вооружении боеприпасов с белым фосфором.