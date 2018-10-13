Володин не исключил выход России из Совета Европы
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что Россия может выйти из состава Совета Европы.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что Россия может выйти из состава Совета Европы.
«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 1».
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что «если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов».
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.