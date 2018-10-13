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13:26 (мск), источник: РИА Новости

Володин не исключил выход России из Совета Европы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что Россия может выйти из состава Совета Европы.

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Источник: РИА Новости

«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 1».

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что «если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов».

В четверг, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев, Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.
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Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016—2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

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