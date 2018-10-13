Протестный митинг в Ингушетии продлили на два дня
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Власти республики разрешили несогласным с договором о границе с Чечней проведение акции в Магасе до 17 октября.
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Власти республики разрешили несогласным с договором о границе с Чечней проведение акции в Магасе до 17 октября.
Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга против соглашения о границе с Чечней в городе Магас 16 и 17 октября, сообщили в субботу «Интерфаксу» представитель
«Ранее региональное общественное движение Ингушетии “Советов тейпов (родов — ИФ) ингушского народа” направило уведомление на проведение публичного мероприятия с 16 по 25 октября 2018 года. Правительство, рассмотрев уведомление, приняло решение о согласовании акции на два дня», — сказал собеседник агентства.
«В правительстве напоминают, что организаторам ранее согласовывали акцию с 8 по 15 октября, — добавил представитель правительства. — Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между Чеченской республикой и Ингушетией».
По его словам, в настоящее время на различных уровнях по этому поводу ведутся консультации и встречи, в том числе с участием полпреда президента России в СКФО, суть соглашения через СМИ и на встречах с общественностью доводится до населения.
Представитель республиканского правительства добавил, что на следующей неделе начиная со вторника, 18 октября, в республике, в том числе в Магасе, запланировано проведение ряда крупных мероприятий спортивного и культурного характера с массовым участием людей.
Органы власти обязаны обеспечить высокий уровень организации мероприятий федерального и республиканского значения беспрепятственное передвижение участников мероприятий и их безопасность.
Организатором митинга выступает региональное общественное движение Ингушетии «Советов тейпов ингушского народа».
Главы Ингушетии и Чечни
Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон.
Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. Ситуация контролируется правоохранительными органами. С понедельника она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.
16 октября члены оргкомитета митинга встретятся с полномочным представителем президента РФ в