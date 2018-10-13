Протестный митинг в Ингушетии продлили на два дня

Источник: РИА "Новости"

Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга против соглашения о границе с Чечней в городе Магас 16 и 17 октября, сообщили в субботу «Интерфаксу» представитель пресс-службы кабинета министров.

«Ранее региональное общественное движение Ингушетии “Советов тейпов (родов — ИФ) ингушского народа” направило уведомление на проведение публичного мероприятия с 16 по 25 октября 2018 года. Правительство, рассмотрев уведомление, приняло решение о согласовании акции на два дня», — сказал собеседник агентства.

При этом, в соответствии с действующими нормами федерального и республиканского законов, предоставлен максимальный срок для проведения акции с 7:00 до 22:00.

«В правительстве напоминают, что организаторам ранее согласовывали акцию с 8 по 15 октября, — добавил представитель правительства. — Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между Чеченской республикой и Ингушетией».

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По его словам, в настоящее время на различных уровнях по этому поводу ведутся консультации и встречи, в том числе с участием полпреда президента России в СКФО, суть соглашения через СМИ и на встречах с общественностью доводится до населения.

Представитель республиканского правительства добавил, что на следующей неделе начиная со вторника, 18 октября, в республике, в том числе в Магасе, запланировано проведение ряда крупных мероприятий спортивного и культурного характера с массовым участием людей.

Ожидается прибытие в Ингушетию многочисленных делегаций из разных регионов страны и города Москвы.

Органы власти обязаны обеспечить высокий уровень организации мероприятий федерального и республиканского значения беспрепятственное передвижение участников мероприятий и их безопасность.

Организатором митинга выступает региональное общественное движение Ингушетии «Советов тейпов ингушского народа».

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Протесты в Ингушетии

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон.

Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. Ситуация контролируется правоохранительными органами. С понедельника она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

10 октября члены оргкомитета митинга предложили главе республики установить границы в соответствии с региональным законом 2009 года.