Министр обороны Украины ушел с воинской службы

Источник: РИА "Новости"

Полторак ушел из вооруженных сил Украины в звании генерала армии. Он возглавляет минобороны страны с октября 2014 г. До этого Полторак командовал национальной гвардией, а еще ранее — внутренними войсками (до их расформирования).

Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы в торжественной обстановке. Он наградил министра орденом Богдана Хмельницкого I степени.

Президент подчеркнул, что увольнение со службы в этом случае — это не наказание, а наоборот — общественное признание.

Несмотря на это, Порошенко отметил, что «с очень тяжелым сердцем» принял рапорт Полторака.