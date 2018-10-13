Доказательство убийства саудовского журналиста нашли на Apple Watch

Источник: Reuters

По информации издания, перед входом в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Смартфон синхронизировался с часами, которые были у журналиста на руке, говорится в статье.

«В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud», — пишет газета. Собеседники издания утверждают, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались удалить с них информацию.

«Однако некоторые записи сохранились, а после их изучения стало ясно, что произошло убийство», — пишет Sabah.

В четверг американские СМИ сообщили, что Анкара рассказала Вашингтону о наличии аудио- и видеозаписей, свидетельствующих о том, что Хашукджи пытали. Из записей следует, что после того, как журналист зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.

Хашукджи работает обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживает в США. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства в Стамбуле пригласили его для оформления документов. Девушку в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно. С тех пор журналиста никто не видел.

По утверждению Эр-Рияда, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства. Саудовские власти заявили, что дипмиссия сотрудничает с Анкарой, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения журналиста. При этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к случившемуся. Представитель турецкого МИД Хами Аксой сообщил, что Анкара получила от Эр-Рияда разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Возможны санкции

Великобритания приступила к созданию списка саудовских чиновников и силовиков, против которых королевство введет санкции, если информация об убийстве журналиста подтвердится, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.

Подготовкой списка в настоящее время занимается британское министерство иностранных дел, утверждают собеседники газеты.

Против перечисленных в нем чиновников могут ввести санкции в соответствии с так называемой поправкой Магнитского.

Окончательное решение по ограничительным мерам будет зависеть от результатов расследования.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разберется в ситуации с исчезновением оппозиционного журналиста.

Он также не исключил «сурового наказания», если окажется, что к пропаже Хашукджи причастен Эр-Рияд.

«Мы будем очень расстроены и недовольны, если это так. Пока они это отрицают», — сказал президент США в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, отдал ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказ убить журналиста.

Трамп допустил, что Вашингтон введет ограничительные меры против Эр-Рияда, но подчеркнул, что не хочет отказываться от поставок оружия саудитам и лишать работы граждан США, которые занимаются обеспечением этого заказа.

«Этот заказ хотели получить все в мире — и Россия, и Китай», — заключил Трамп.

Бойкот форума

Ряд крупных компаний отказались от участия в крупном форуме «Будущая инвестиционная инициатива» (FII), который пройдет в столице Саудовской Аравии.

Читайте также СМИ узнали, что у Анкары есть видео убийства журналиста Хашкаджи в саудовском посольстве

На фоне сообщений о возможном убийстве оппозиционного журналиста такое решение приняли американская телекомпания CNN, газета Financial Times, а также главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.

Второй форум «Будущая инвестиционная инициатива» пройдет в столице Саудовской Аравии 23—25 октября под председательством наследного принца, который также возглавляет совет по экономическим вопросам и общественный инвестиционный фонд.

Журналистские организации не намерены призывать к бойкоту форума «Будущая инвестиционная инициатива» в Эр-Рияде, но настаивают на объяснениях Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи, заявил РИА Новости генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикарду Гутьеррес.

«Как организации, которые представляют журналистов, Международная и Европейская федерации уже потребовали правды относительно исчезновения 2 октября саудовского писателя и политического комментатора Джамаля Хашукджи в Стамбуле», — сказал Гутьеррес.