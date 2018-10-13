Небензя намерен держать подарок для Хейли в секрете до ее ухода

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Хейли ранее заявила, что оставит пост в конце года. Она не привела причин отставки, но президент США Дональд Трамп пообещал Хейли место в администрации, если она решит вернуться в Белый дом.

«Это секрет. Она уходит, но пока не ушла», — сказал Небензя в пятницу РИА Новости.