Небензя намерен держать подарок для Хейли в секрете до ее ухода
ФОРТ РОСС (США), 13 окт — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пока держит в секрете, какой подарок планирует преподнести уходящей американской коллеге Никки Хейли.
ФОРТ РОСС (США), 13 окт — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пока держит в секрете, какой подарок планирует преподнести уходящей американской коллеге Никки Хейли.
Хейли ранее заявила, что оставит пост в конце года. Она не привела причин отставки, но президент США Дональд Трамп пообещал Хейли место в администрации, если она решит вернуться в Белый дом.
«Это секрет. Она уходит, но пока не ушла», — сказал Небензя в пятницу РИА Новости.
Небензя присутствовал на церемонии открытия Поклонного креста на православной кладбище в Форте Росс в штате Калифорния. Ранее он сообщил, что сделает Хейли подарок.