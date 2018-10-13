Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какие собаки живут у Путина
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто?
Анна Седокова пожаловалась на редкие встречи с дочкой
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Куда бюджетно съездить на ноябрьские праздники?Топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября
Юлия Началова растрогала фанатов снимком с 11-летней дочкой
Евгений Папунаишвили умилил поклонников снимком с дочкой
Баста с женой, Айза и Feduk: звезды на премьере фильма «Клубаре»
Ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева стала актрисой
Пышные формы в маленьком купальнике: 23-летняя опубликовала фото
Девушка неприятно удивлена подаренной квартирой
Иванка Трамп пришла в Белый дом в ослепительном костюме (фото)
Муж Екатерины Климовой прокомментировал слухи о разводе
Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге - СМИ
Хабиб показал фото подаренной Кадыровым машины
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Как ошибаются собственники при продаже квартир
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
13 октября, источник: РИА Новости

Небензя намерен держать подарок для Хейли в секрете до ее ухода

ФОРТ РОСС (США), 13 окт — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пока держит в секрете, какой подарок планирует преподнести уходящей американской коллеге Никки Хейли.

Наверх
Источник: Reuters

Хейли ранее заявила, что оставит пост в конце года. Она не привела причин отставки, но президент США Дональд Трамп пообещал Хейли место в администрации, если она решит вернуться в Белый дом.

«Это секрет. Она уходит, но пока не ушла», — сказал Небензя в пятницу РИА Новости.

Небензя присутствовал на церемонии открытия Поклонного креста на православной кладбище в Форте Росс в штате Калифорния. Ранее он сообщил, что сделает Хейли подарок.

 Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией
Варфоломей 'лишил патриаршества' Филарета. И не дал автокефалию
В РПЦ пообещали жесткий ответ Константинопольскому патриархату
Саратовскому экс-министру составили меню на 3,5 тысячи рублей
Порошенко назвал «раздражающие Москву» украинские бренды
Археологи в Италии нашли «вампирское» захоронение
Как выглядит страна, не загрязняющая Землю (фото)
Европейская футбольная сборная одержала первую победу в истории
От ДНК не уйдешь: маньяка выдаст родня
Спорт
Анри — в «Монако»! Что нужно знать о новом тренере Головина Полузащитник сборной России Александр Головин теперь будет работать вместе со звездой мирового футбола
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто? В прошлом году за отсутствие такой наклейки водителю грозили предупреждение или штраф 500 рублей. А как сейчас?
Кино
Кирилл Плетнев: «Я не наигрался в истории про любовь» Популярный актер, который не побоялся уйти в режиссуру и начать с чистого листа, рассказал о своей уже второй по счету картине — мелодраме «Без меня». А еще — о принципиальном отказе играть военных и любви к сериалам
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Дети
Принц Джордж и принцесса Шарлотта стали звездами на свадьбе внучки Елизаветы II Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже привыкли быть в центре внимания на публичных мероприятиях
Леди
Иванка Трамп пришла в Белый дом в ослепительном костюме (фото) Дочка президента США продемонстрировала безупречный вкус.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь