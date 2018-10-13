Порошенко назвал «раздражающие Москву» украинские бренды

«Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву: это Вооруженные cилы Украины, Национальная гвардия Украины и это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже Совбез собрал — как защищать их пятую колонну внутри нашего государства», — сказал Порошенко.