Трамп: Иран был близок к доминированию на Ближнем Востоке

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Трамп напомнил, что ранее он объявил о выходе Вашингтона из сделки с Ираном по атому. «За недели до того, как я вступил в должность президента, меня вводили в курс дела относительно происходящего, и по поводу Ирана вопрос был лишь в том, когда они возьмут [под контроль] весь Ближний Восток, — сказал президент США. — Сейчас они об этом больше не думают».

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«У них сейчас небольшая катастрофа, — добавил Трамп, говоря об Иране. — У них бунты на улицах, их валюта обрушилась». «Однажды, может быть, до этого осталось уже недолго, они придут и скажут: “Мы бы хотели заключить сделку”. И это нормально, это хорошо», — сказал президент США. Он добавил, что это должна быть «настоящая сделка», а не «пародия на сделку, которую заключила предыдущая администрация».

В мае Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана, куплю — продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.