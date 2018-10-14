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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон отрицает нанесение коалицией США ударов по Сирии с применением белого фосфора

Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что международная коалиция «наносит только обоснованные удары», используя для этого «оружейные системы, соответствующие правилам ведения войны». Так он прокомментировал сообщения об ударе с применением белого фосфора в Сирии.

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Накануне сирийское агентство SANA сообщило, что международная коалиция нанесла удар с применением запрещенных боеприпасов по нескольким районам населенного пункта Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Согласно нашим правилам, коалиция не будет обсуждать публично применение конкретных типов вооружений и боеприпасов при проведении операций», — заявил представитель Пентагона.

Он уточнил, что «коалиция наносит удары по военных целям после оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности, как того требует международное гуманитарное прав».

В сентябре Центр по примирению враждующих сторон сообщал о том, что США нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по Дейр-эз-Зору. Министерство обороны США отрицает использование запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии.

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