Пентагон отрицает нанесение коалицией США ударов по Сирии с применением белого фосфора

Накануне сирийское агентство SANA сообщило , что международная коалиция нанесла удар с применением запрещенных боеприпасов по нескольким районам населенного пункта Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Согласно нашим правилам, коалиция не будет обсуждать публично применение конкретных типов вооружений и боеприпасов при проведении операций», — заявил представитель Пентагона.