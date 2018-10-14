Пентагон отрицает нанесение коалицией США ударов по Сирии с применением белого фосфора

Накануне сирийское агентство SANA сообщило, что международная коалиция нанесла удар с применением запрещенных боеприпасов по нескольким районам населенного пункта Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
«Согласно нашим правилам, коалиция не будет обсуждать публично применение конкретных типов вооружений и боеприпасов при проведении операций», — заявил представитель Пентагона.
Он уточнил, что «коалиция наносит удары по военных целям после оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности, как того требует международное гуманитарное прав».
В сентябре Центр по примирению враждующих сторон сообщал о том, что США нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по Дейр-эз-Зору. Министерство обороны США отрицает использование запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии.