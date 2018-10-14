Трамп признал, что США отстали от России в создании космических войск

Источник: AP 2018

«По моему указу Пентагон сейчас работает над созданием шестого вида войск в американских вооруженных силах — Космических сил», — сказал глава Белого дома.

Между тем Китай уже приступил к этому, Россия уже начала (создавать космические войска. — Прим. ред.). Но у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее на свете снаряжение, мы делаем лучшие ракеты, танки и корабли в мире. Дональд Трамп

В июне Трамп поручил Пентагону сформировать отдельный род войск — Военно-космические силы. По его словам, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены плестись за Россией и Китаем.

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Однако в подписанный оборонный бюджет на 2019 финансовый год эти изменения не вошли. Планируется, что средства на создание ВКС включат в бюджет-2020. Впрочем, некоторые эксперты, в том числе из числа бывших руководителей Пентагона, уже высказали сомнения в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто космические силы в США существуют уже много лет в составе ВВС и Стратегического командования.