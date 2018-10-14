Порошенко назвал аннексией передачу Киевской митрополии Московскому патриархату

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко назвал передачу Киевской митрополии Московскому патриархату, состоявшуюся в 1686 году, «незаконной аннексией».

Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на Православную церковь на Украине. Петр Порошенко президент Украины

С данным заявлением он выступил в воскресенье на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве. По его мнению, «Украина не была, не является и не будет канонической территорией РПЦ».

В 1686 году Константинопольский патриарх Дионисий IV дал согласие на передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. Это стало результатом присоединения в 1654 году Украины к Московскому царству. В составе Константинопольского патриархата Киевская митрополия просуществовала 66 лет с момента своего создания в 1620 году.

Читайте также В РПЦ пообещали жесткий ответ Константинопольскому патриархату

В октябре 1990 года Украинской православной церкви был предоставлен статус самоуправляемой церкви в составе Русской православной церкви. В ноябре 1991 года митрополит Филарет, возглавлявший тогда Украинскую православную церковь Московского патриархата, выступил за предоставление ей автокефалии. В мае 1992 года он был смещен с должности предстоятеля церкви. Но Филарет отказался подчиниться этому решению Архиерейского собора Русской православной церкви и при поддержке украинских властей объявил со своими сторонниками о создании Украинской православной церкви Киевского патриархата. В февраля 1997 года он был отлучен от церкви и предан анафеме за раскольническую деятельность также решением Архиерейского собора РПЦ.

В апреле этого года Петр Порошенко написал личное письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви, которую поддержали представители неканонических киевского патриархата и украинской автокефальной православной церкви.

На заседании Синода 9 — 11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата».