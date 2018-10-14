Глава Ингушетии рассказал о совете Путина по общению с протестующими
Президент посоветовал вести переговоры с участниками акции.
Президент посоветовал вести переговоры с участниками акции.
Глава Ингушетии
Он [Путин] сказал, что «да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился, давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии». Это мне Владимир Владимирович лично сказал.
«Организаторы должны понимать: надо выходить на плоскость не митингов, а на плоскость элементарных переговоров», — сказал глава Ингушетии «Эху Москвы». Он отметил, что с начала протестов прошли две недели, а организаторы пока не сделали никаких попыток встретиться и начать переговоры, а предложения руководства республики о встрече они отвергают. Евкуров добавил, что сейчас обстановка в республике спокойная, нарушений общественного порядка на митинге не зафиксировано. «Нет необходимости применять ни силу, на давление», — констатировал глава республики.
Евкуров также прокомментировал информацию об отключении мобильного интернета в Ингушетии с началом протестов. Ранее о том, что в Ингушетии не работает мобильный интернет, рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из работающих в республике операторов. По словам корреспондента «Эха Москвы», он тоже не смог выйти в интернет с мобильного после прилета в республику.
«Ну, не знаю. У меня вот есть интернет мобильный здесь даже, сидя в кабинете…», — ответил Евкуров. На уточняющий вопрос журналиста глава Ингушетии ответил, что его администрация никогда не давала никаких распоряжений по этому вопросу.
Сразу после подписания документа в Ингушетии начались протестные акции. Власти санкционировали митинги и не стали разгонять людей. Когда парламенты регионов 4 октября утвердили соглашение о границе, протестующие объявили акцию бессрочной. 8 октября в Магасе начался разрешенный властями многодневный митинг, на котором протестующие требуют пересмотра решения парламента об утверждении пограничного соглашения.