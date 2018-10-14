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18:40 (мск), источник: Ведомости

Глава Ингушетии рассказал о совете Путина по общению с протестующими

Президент посоветовал вести переговоры с участниками акции.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о разговоре с президентом Владимиром Путиным после начала протестов в Ингушетии. По словам Евкурова, президент посоветовал ему начать переговоры с участниками акции.

Он [Путин] сказал, что «да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился, давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии». Это мне Владимир Владимирович лично сказал.
Юнус-бек Евкуров
глава Ингушетии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

Евкуров считает, что большинство организаторов митинга — это провокаторы, преследующие свои политические цели.

«Организаторы должны понимать: надо выходить на плоскость не митингов, а на плоскость элементарных переговоров», — сказал глава Ингушетии «Эху Москвы». Он отметил, что с начала протестов прошли две недели, а организаторы пока не сделали никаких попыток встретиться и начать переговоры, а предложения руководства республики о встрече они отвергают. Евкуров добавил, что сейчас обстановка в республике спокойная, нарушений общественного порядка на митинге не зафиксировано. «Нет необходимости применять ни силу, на давление», — констатировал глава республики.

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Евкуров также прокомментировал информацию об отключении мобильного интернета в Ингушетии с началом протестов. Ранее о том, что в Ингушетии не работает мобильный интернет, рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из работающих в республике операторов. По словам корреспондента «Эха Москвы», он тоже не смог выйти в интернет с мобильного после прилета в республику.

«Ну, не знаю. У меня вот есть интернет мобильный здесь даже, сидя в кабинете…», — ответил Евкуров. На уточняющий вопрос журналиста глава Ингушетии ответил, что его администрация никогда не давала никаких распоряжений по этому вопросу.

Юнус-бек Евкуров и Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границ между Ингушетией и Чечней, предусматривающее равноценный обмен территориями. По соглашению Чечня получила часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии отошла площадь аналогичного размера в Малгобекском районе Чечни.

В интервью Евкуров в очередной раз подчеркнул, что стороны лишь зафиксировали существующую границу, и изменения не затронули населенные пункты и интересы их жителей.

Сразу после подписания документа в Ингушетии начались протестные акции. Власти санкционировали митинги и не стали разгонять людей. Когда парламенты регионов 4 октября утвердили соглашение о границе, протестующие объявили акцию бессрочной. 8 октября в Магасе начался разрешенный властями многодневный митинг, на котором протестующие требуют пересмотра решения парламента об утверждении пограничного соглашения.

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