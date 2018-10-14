В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко об украинских «брендах»

Источник: РИА Новости

По его мнению, это не что иное, как «пародия на силу и религиозное вероопределение».

Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира… Но это черный юмор, потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, еще никогда в истории не приводила к спокойной жизни. Руслан Бальбек Депутат Госдумы

При этом Бальбек отметил, что под «настоящими» украинскими брендами можно подразумевать «хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь».

Ранее Порошенко в Twitter назвал Вооруженные силы, Национальную гвардию и автокефальную церковь «украинскими брендами», от которых, по его словам, «сейчас больше всего корчит Москву».

Спор об автокефалии

Несмотря на то, что президент Украины обещал не вмешиваться в дела церкви, сейчас он добивается признания неканонических религиозных структур, а также создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

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На этой неделе Константинопольский патриархат объявил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также восстанавливает ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное патриарху) в Киеве. Кроме того, он решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета и лидера Украинской автокефальной православной церкви (еще одной неканонической структуры) Макария.

К тому же Константинополь фактически заявил о правах на Украину, отозвав обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.

В РПЦ решения Синода назвали легализацией раскола. Они могут нанести катастрофический вред и затронуть судьбы миллионов людей во всем православном мире.