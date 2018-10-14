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15:57 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Анк Бейлевелд призвала срочно принять меры и перестать быть наивными.

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9
фотографий
9
фотографий

Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в воскресенье в эфире национального телевидения согласилась с точкой зрения, что ее страна в настоящий момент ведет кибервойну с Россией.

«Да, этот тот случай», — сказала она, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнее состояние отношений между Нидерландами и Россией как кибервойну.

«Случившееся по-настоящему опасно», — сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес Москвы в том, что российские разведчики якобы пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

По ее словам, российская сторона пытается вмешаться в дела Нидерландов.

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«Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры», — подчеркнула министр, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.

Бейлевелд добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.

В начале октября министр обороны Нидерландов объявила, что спецслужбы страны при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.

Обвиняемые в организации атаки, которых Гаага называет агентами ГРУ, были высланы из страны. У всех четверых были дипломатические паспорта.

Комментируя эту ситуацию, российский МИД заявил, что высланные россияне являлись техническими специалистами, а их поездка была рутинной. Изъятые у них технические средства, как пояснили дипломаты, предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.

Следите за развитием темы«Россию обвиняют в киберпреступлениях»
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