Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Анк Бейлевелд призвала срочно принять меры и перестать быть наивными.
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Анк Бейлевелд призвала срочно принять меры и перестать быть наивными.
Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в воскресенье в эфире национального телевидения согласилась с точкой зрения, что ее страна в настоящий момент ведет кибервойну с Россией.
«Случившееся
По ее словам, российская сторона пытается вмешаться в дела Нидерландов.
«Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры», — подчеркнула министр, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.
Бейлевелд добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.
В начале октября министр обороны Нидерландов объявила, что спецслужбы страны при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обвиняемые в организации атаки, которых Гаага называет агентами ГРУ, были высланы из страны. У всех четверых были дипломатические паспорта.
Комментируя эту ситуацию, российский МИД заявил, что высланные россияне являлись техническими специалистами, а их поездка была рутинной. Изъятые у них технические средства, как пояснили дипломаты, предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.