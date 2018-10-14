Захарова: Bellingcat не проводила собственного расследования по Солсбери

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Британская инициативная группа Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери, а «слила» информацию, которая была получена представителями группы перед выступлением делегации Великобритании на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1», вышедшем в эфир на Дальнем Востоке в воскресенье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Bellingcat не вел никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с какими-то конкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

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По словам дипломата, как и в истории с малайзийским Boeing, группа Bellingcat выдавала за расследование материалы, предоставленные западными спецслужбами. «Но по Солсбери и Эймсбери никакого расследования нет, есть просто использование псевдо-СМИ в качестве возможности распространения вот таких информационных сливов», — заявила Захарова.