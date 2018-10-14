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18:59 (мск), источник: ТАСС

Захарова: Bellingcat не проводила собственного расследования по Солсбери

МАГАДАН, 14 октября. /ТАСС/ — По словам представителя МИД РФ, группа слила сведения, полученные от спецслужб перед выступлением делегации Великобритании в Генассамблее ООН.

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Британская инициативная группа Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери, а «слила» информацию, которая была получена представителями группы перед выступлением делегации Великобритании на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1», вышедшем в эфир на Дальнем Востоке в воскресенье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Bellingcat не вел никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с какими-то конкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
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По словам дипломата, как и в истории с малайзийским Boeing, группа Bellingcat выдавала за расследование материалы, предоставленные западными спецслужбами. «Но по Солсбери и Эймсбери никакого расследования нет, есть просто использование псевдо-СМИ в качестве возможности распространения вот таких информационных сливов», — заявила Захарова.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают «агентами ГРУ» (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ).

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