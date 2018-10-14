Захарова: Bellingcat не проводила собственного расследования по Солсбери
МАГАДАН, 14 октября. /ТАСС/ — По словам представителя МИД РФ, группа слила сведения, полученные от спецслужб перед выступлением делегации Великобритании в Генассамблее ООН.
МАГАДАН, 14 октября. /ТАСС/ — По словам представителя МИД РФ, группа слила сведения, полученные от спецслужб перед выступлением делегации Великобритании в Генассамблее ООН.
Британская инициативная группа Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери, а «слила» информацию, которая была получена представителями группы перед выступлением делегации Великобритании на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1», вышедшем в эфир на Дальнем Востоке в воскресенье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Bellingcat не вел никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с
какими-токонкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН.
По словам дипломата, как и в истории с малайзийским Boeing, группа Bellingcat выдавала за расследование материалы, предоставленные западными спецслужбами. «Но по Солсбери и Эймсбери никакого расследования нет, есть просто использование
По версии британской стороны, 4 марта