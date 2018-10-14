Великобритании и ЕС удалось предварительно договориться об условиях Brexit

Источник: РИА "Новости"

Переговорщикам, обсуждающим условия выхода Великобритании из ЕС, удалось согласовать условия соглашения о Brexit, сообщает в воскресенье издание Politico со ссылкой на три неназванных дипломата ЕС.

Издание отмечает, что первые признаки скорого достижения предварительного соглашения появились ранее в воскресенье, когда британские власти обнародовали заявление о незапланированном визите министра по делам Brexit Доминика Рааба в Брюссель.

В свою очередь источники Politico сообщили, что вечером в Брюсселе запланирована встреча постпредов государств ЕС, которые обсудят данный вариант соглашения между Лондоном и Брюсселем. Однако, как подчеркнул один из дипломатов, «сделка пока имеется лишь на уровне переговорщиков».

Также дипломаты задались вопросом, как это соглашение воспримут в Лондоне, и допустили возможность того, что соглашение заблокируют в британском кабинете министров или парламентарии в палате общин.

В Европейской комиссии от комментариев на эту тему отказались.