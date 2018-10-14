Великобритании и ЕС удалось предварительно договориться об условиях Brexit
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Однако сохраняется риск, что сделка не будет одобрена на
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Однако сохраняется риск, что сделка не будет одобрена на
Переговорщикам, обсуждающим условия выхода Великобритании из ЕС, удалось согласовать условия соглашения о Brexit, сообщает в воскресенье издание Politico со ссылкой на три неназванных дипломата ЕС.
Издание отмечает, что первые признаки скорого достижения предварительного соглашения появились ранее в воскресенье, когда британские власти обнародовали заявление о незапланированном визите министра по делам Brexit Доминика Рааба в Брюссель.
Также дипломаты задались вопросом, как это соглашение воспримут в Лондоне, и допустили возможность того, что соглашение заблокируют в британском кабинете министров или парламентарии в палате общин.
В Европейской комиссии от комментариев на эту тему отказались.
Издание также пишет, что проект соглашения о Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС в эту среду, и только в рамках этого формата предварительное соглашение может получить добро со стороны ЕС для его дальнейшей реализации.
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