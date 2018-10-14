Провальная победа: германские консерваторы теряют позиции в Баварии

Источник: Reuters

В Баварии в воскресенье произошло то, чего опасались германские консерваторы. Христианско-социальный союз (ХСС) Хорста Зеехофера потерял большинство в региональном парламенте. Это стало следствием внутрипартийных споров, а также постоянных разногласий с главным партнером — Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель. Баварцы, ценившие в ХСС стабильность, разуверились и проголосовали так, как прогнозировали социологи — правящая партия потеряла более 10% голосов по сравнению с прошлыми выборами. Подсчет голосов продолжается, статистика колеблется, но несущественно.

Победить и проиграть одновременно

Парадоксально, но ХСС и проиграл, и выиграл одновременно. Выиграл арифметически — набирая 35−37%, консерваторы остаются крупнейшей фракцией в баварском парламенте и будут формировать правительство. По всем другим аспектам, партия, безусловно, проиграла. «Фиаско», «крах», «катастрофа» — именно такими эпитетами в адрес баварских консерваторов сейчас пестрят немецкие СМИ.

ХСС правит в Баварии с момента образования федеративной республики и почти всю вторую половину ХХ века в одиночку.

В последний раз властью делиться пришлось в 2008 году, после этого (как и десятилетиями до) у консерваторов было стабильное большинство. Фактически оно позволяло Зеехоферу продавливать любые инициативы, а после кризиса с беженцами они становились все более спорными.

Закрытие границ, усиление полиции, радикальное ужесточение миграционного законодательства — все это расценивалось как очевидный сдвиг вправо. Такую политику не поддерживают ни социал-демократы, ни «зеленые», и это означает, что ХСС пришлось бы пойти на существенные уступки для формирования коалиции с этими политическими силами. На счастье Зеехофера 11% набирают «Свободные избиратели» — вместе с ними реально создать правительство большинства в силу более или менее схожих программ.

ХСС является региональной партией и осуществляет политическую деятельность только в Баварии. На федеральном уровне он выступает в едином блоке с ХДС, а в Бундестаге у них единая фракция.

Победно-провальный результат сильно бьет по репутации обеих политических сил. Есть вероятность, что немцы припомнят и Зеехоферу и Меркель все разногласия, далеко не всегда обязательные, которые и привели к нынешней ситуации. Вероятно рейтинги продолжат сокращаться, а ведь у ХДС/ХСС уже сейчас уровень поддержки на историческом минимуме в 26%.

Влияние на кабмин Меркель

Вероятнее всего баварский провал консерваторов повлияет и на работу федерального правительства, вопрос только в том, в какой степени. Зеехофер сейчас возглавляет не только ХСС, но и министерство внутренних дел в Берлине. Его и так в ФРГ считают непредсказуемым политиком, а ситуация с выборами и явный накал в отношениях с премьером Баварии Маркусом Зедером, обстановку может только усугубить.

Источник: Reuters

Непредсказуемость Зеехофера во внутренней политике обсуждают постоянно. Последний пример — дело главы контрразведки Ханса-Георга Масена, которого решили отправить в отставку после череды скандалов. В итоге Зеехофер настоял, чтобы Масен пошел работать к нему в МВД на должность статс-секретаря. Уже потом выяснилось, что получать опальный функционер будет на новой должности больше, и по сути речь идет не об увольнении, а о повышении. Извиняться пришлось канцлеру Меркель — это происходило за месяц до выборов в Баварии.

Вопрос в том, решится ли Зеехофер на отставку из партии после провала на голосовании? Если да, то будут сочтены его дни и во главе МВД. Или под гнетом падающих рейтингов сочтет нужным его уволить Меркель? Наиболее реалистичный вариант, что сам уходить он ни откуда не захочет, из-за чего давление со всех сторон будет испытывать канцлер. Ясно уже сейчас, без дополнительных сложностей кабинету Меркель обойтись не получится.